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6 сентября 2018, 14:21



В Норильске состоялось праздничное открытие Сада камней

В прошлом году территорию под будущий Сад очистили от мусора и засыпали щебнем. Этим летом здесь обустроили многоуровневую площадку, лестницы, установили ограждение, декоративные элементы, лавочки, урны. Центральное место занял арт-объект - металлическая конструкция с надписью «Я люблю Норильск» и сердечком. Сада камней переходит на баланс города. Работы по благоустройству здесь продолжатся и в следующем году: будет заасфальтирована прилегающая территория, на детской площадке появятся специальное резиновое покрытие и качели, в планах также озеленение.

Просмотров:81 Новое благоустроенное городское пространство появилось во дворе на Нансена, 92. Работа над ним началась еще в прошлом году по инициативе волонтеров «Норникеля», участвовавших в экомарафоне «ПонесЛось!» - Вероники Подолько и Екатерины Карагодовой. Они приняли участие в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей», получили грант и начали воплощать свою идею в жизнь. Сейчас реализация проекта проходит при партнерстве администрации города, «Норникеля» и волонтеров. Поддержку оказывают депутаты Норильского городского Совета Наталья Плотникова и Денис Каминский.В прошлом году территорию под будущий Сад очистили от мусора и засыпали щебнем. Этим летом здесь обустроили многоуровневую площадку, лестницы, установили ограждение, декоративные элементы, лавочки, урны. Центральное место занял арт-объект - металлическая конструкция с надписью «Я люблю Норильск» и сердечком.Сада камней переходит на баланс города. Работы по благоустройству здесь продолжатся и в следующем году: будет заасфальтирована прилегающая территория, на детской площадке появятся специальное резиновое покрытие и качели, в планах также озеленение.