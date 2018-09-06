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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:53 В Норильске определился чемпион города по футболу
14:21 В Норильске состоялось праздничное открытие Сада камней
13:33 4 сентября в Норильске стартовал дополнительный период пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.
12:01 Норильчане определят территории благоустройства города. 9 сентября, в день выборов губернатора Красноярского края, граждане смогут отдать свой голос за обновление дворов, детских и спортивных площадок, обустройство зон отдыха в Норильске и его районах.
11:56 Музей Норильска в выходные проведет субботник в сквере, а также экологическую акцию «Где обедал воробей».
11:17 В Норильске выявили точку продажи запрещенного непищевого алкоголя.
10:50 В Норильске инвалида подозревают в мошенничестве с выплатами.
10:49 Заполярная команда приветствует нового наставника. У МФК «Норильский никель» новый главный тренер.
10:30 26-летнего норильчанина осудят за наркотики и угон.
09:55 В предстоящее воскресенье, 9 сентября, в Норильске будет организован бесплатный проезд в городском общественном транспорте.
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