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6 сентября 2018, 14:53



В Норильске определился чемпион города по футболу

«Сезон нам дался нелегко, первые игры были тяжелыми. Но с каждым туром мы добавляли ходу, благо, что состав у нас собрался довольно мощный. Но на этом сезон для нас еще не завершен: впереди у нас Кубок «Заполярной правды», в котором мы также намерены победить», - сказал «Заполярной правде» капитан «Алании» Данил Борисенко. «Алания» появилась на футбольной карте Норильска в 2001 году. За годы своего существования команда неоднократно становилась сильнейшей в чемпионате, выигрывала Кубок Норильска и Кубок «Заполярной правды». Тренирует дружину Геннадий Амбалов, стоявший у истоков команды. В прошлом сезоне «Алания» была чемпионом Норильска, а также обладателем Кубка «Заполярной правды».

Просмотров:43 Им стала «Алания», которая вчера на стадионе «Заполярник» разгромила «Химик» - 10:1, и досрочно, за один тур до окончания розыгрыша оказалась недосягаема для своих ближайших преследователей. За вторую строчку могут побороться сразу три команды: «Туран», «ДинРем» и «Строитель».«Сезон нам дался нелегко, первые игры были тяжелыми. Но с каждым туром мы добавляли ходу, благо, что состав у нас собрался довольно мощный. Но на этом сезон для нас еще не завершен: впереди у нас Кубок «Заполярной правды», в котором мы также намерены победить», - сказал «Заполярной правде» капитан «Алании» Данил Борисенко.«Алания» появилась на футбольной карте Норильска в 2001 году. За годы своего существования команда неоднократно становилась сильнейшей в чемпионате, выигрывала Кубок Норильска и Кубок «Заполярной правды». Тренирует дружину Геннадий Амбалов, стоявший у истоков команды. В прошлом сезоне «Алания» была чемпионом Норильска, а также обладателем Кубка «Заполярной правды».