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6 сентября 2018, 15:12



В Дудинке появится Центр космического мониторинга.

Центры космического мониторинга выполняют функции приема и обработки снимков со спутников. В настоящее время МЧС России использует оперативные данные дистанционного зондирования Земли от 8 российских и 10 зарубежных аппаратов. С начала года с помощью системы космического мониторинга получено, обработано и передано в регионы более 12 тысяч снимков по пожароопасной обстановке. До конца 2018 года запланирован запуск еще двух космических аппаратов серии «Канопус», сообщили в МЧС России.

Просмотров:200 По России их всего пять: в Москве, Красноярске, Владивостоке, Вологде и Мурманске. К началу 2019 года планируется открытие Центра космического мониторинга в Арктическом спасательном центре Дудинки. К 2020 году планируется создание аналогичного центра на Чукотке в Анадыре. Увеличение числа центров приема космической информации позволит принимать данные со всех космических аппаратов, используемых в интересах МЧС России. Кроме того, запланировано дооснащение имеющихся станций приема космической информации новым оборудованием. Благодаря этому увеличится частота поступления данных космического мониторинга со всей территории РФ с четырех до восьми раз в сутки.Центры космического мониторинга выполняют функции приема и обработки снимков со спутников. В настоящее время МЧС России использует оперативные данные дистанционного зондирования Земли от 8 российских и 10 зарубежных аппаратов. С начала года с помощью системы космического мониторинга получено, обработано и передано в регионы более 12 тысяч снимков по пожароопасной обстановке. До конца 2018 года запланирован запуск еще двух космических аппаратов серии «Канопус», сообщили в МЧС России.