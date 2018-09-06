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6 сентября 2018, 16:35



С 1 января 2019 года пенсии по старости проиндексируют на 7,05 процента.

Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства. В частности, учтено увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно, пояснили в ПФР. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров должны вырасти до 20 тысяч рублей. С 1 апреля планируется провести увеличение и социальных пенсий - по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Так, в 2019 году социальные пенсии будут проиндексированы на 2,4 процента, а их среднегодовой размер составит 9215 рублей. В 2018 году размер социальной пенсии составляет 9052 рубля.

Просмотров:202 В 2020 году индексация составит 6,6 процента, а в 2021 - 6,3 процента, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства. В частности, учтено увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно, пояснили в ПФР. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров должны вырасти до 20 тысяч рублей.С 1 апреля планируется провести увеличение и социальных пенсий - по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Так, в 2019 году социальные пенсии будут проиндексированы на 2,4 процента, а их среднегодовой размер составит 9215 рублей. В 2018 году размер социальной пенсии составляет 9052 рубля.