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6 сентября 2018, 16:44

Российские банкноты снова претерпят изменения. Необходимость модернизации признал Гознак.


Дизайн российских банкнот нуждается в существенных изменениях. И одной из первых стоит поменять пятитысячную купюру, приводит "РГ" слова главы Гознака Аркадия Трачука.
Концепция дензнаков российских банкнот разрабатывалась в середине 1990-х годов. В дизайн банкнот добавляли новые защитные элементы, но в целом концепция несколько устарела, пояснил Трачук.
Стоит менять также дизайн, поскольку он тоже является защитным признаком, считает руководитель Гознака. Но о планах выпуска новых банкнот он рассказывать не стал, переадресовав этот вопрос Банку России. Тем не менее работа над защитными признаками, новыми решениями продолжается, отметил Аркадий Трачук.
Решение об изменении дизайна, по его мнению, должно приниматься с учетом реакции общества на новые банкноты в 200 и 2000 рублей. Россияне уже адаптировались к новым банкнотам и никаких проблем в обращении не наблюдают, отметил руководитель Гознака.

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