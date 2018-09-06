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6 сентября 2018, 17:04

Проект строительства жилых домов и другие бизнес-инициативы обсудили сегодня на очередном заседании Градостроительного совета.


Первым пунктом повестки стало повторное рассмотрение проекта реконструкции здания на ул. Завенягина, 4а. Торговый павильон «Юлия» (85 кв. м) собственник планирует превратить в двухэтажный магазин площадью 550 квадратов. На прошлом заседании проект не утвердили, так как не было понятно, сможет ли существующая инфраструктура района обеспечить нормальное функционирование объекта. Собственнику предлагали занять одно из пустующих встроенных торговых помещений, но этот вариант ему не подошел.
Увы, технические проблемы, сопутствующие реализации проекта, до сих пор не решены: здание будет потреблять слишком много электричества, а действующие подстанции на такую нагрузку не рассчитаны. Собственнику предписано либо подумать о строительстве отдельной подстанции, либо поискать другую схему электроснабжения.
Далее членам Градсовета представили проект строительства детского кафе на ул. Талнахской, 74а. Двухэтажное здание планируется возвести позади торгового центра «Руслан», откуда в новостройку переедет кафе быстрого питания «МакДолларс». Там же разместятся детский развлекательный центр с роллердромом и лабиринтом и детское кафе на 200 посадочных мест. Особых возражений высказано не было - проект утвердили, оговорив необходимость более внимательной проработки внешнего вида здания, с тем чтобы выдержать единую стилистику с близлежащим торговым центром, экстерьер которого, кстати, было бы неплохо обновить.
Наибольший интерес у собравшихся вызвало выступление представителя домостроительного комбината «Таймырский». Это новый игрок на норильском строительном рынке, до этого он реализовал проекты в Санкт-Петербурге. В нашем городе компания намерена заняться строительством четырехэтажных жилых домов. На данный момент речь идет о двух свободных участках – ростверках на ул. Севастопольской, 18, и ул. Лауреатов, 89. Правда, в обоих случаях следует выяснить, пригодны ли ростверки для использования или же их придется сносить и возводить новые здания на свайном основании. На улице Севастопольской первый этаж дома планируется отдать под встроенные помещения коммерческого назначения – парикмахерские, салоны красоты и т.д. Остальные три этажа, а в здании на ул. Лауреатов – и все четыре - будут отведены под одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Коммерческий проект, предполагающий строительство жилых домов, – редкий для Норильска случай. Однако говорить о конкретике, например, о цене квадратного метра в новостройках, пока рано. Вместе с тем инвестор говорит, что в случае если проекты будут одобрены и расчеты покажут их состоятельность, ДСК «Таймырский» намерен построить в Норильске или в Дудинке собственный завод стеновых панелей – комбинат активно осваивает новый фронт работ: сейчас ведутся черновые работы в трехэтажном здании бывшего детского сада на ул. Лауреатов, 79, где планируется разместить гостиницу. Аналогичный проект реализован в Дудинке: там уже открылась гостиница «Виктория».

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