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День Шахтёра

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 сентября 2018, 17:11

Норильчане смогут лично пообщаться с депутатами горсовета, решить коммунальные проблемы и даже сделать прививку от гриппа, придя в это воскресенье, 9 сентября, на свой избирательный участок.


Специально к 9 сентября в Норильск самолетом доставили 2014 вакцин. «Вакцинация пройдет на тех избирательных участках, где есть медицинские кабинеты. Паспорт для процедуры обязателен, полис – приветствуется. Предназначена услуга только для взрослого населения», - рассказал руководитель территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.
На избирательных участках горожан будут ждать консультанты по вопросам ЖКХ – прекрасная возможность решить наболевшие проблемы с представителями своих управляющих компаний. «Это очень удобно, - уверяет председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. – Напомню также, что большинство депутатов собираются вести на участках прием граждан, ни одно обращение к ним не останется без внимания».
Как и во время выборов президента в марте этого года, на избирательных участках снова будет проводиться опрос населения: в небольших анкетах можно оставить свои предложения по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Любой неравнодушный норильчанин имеет право высказать собственное видение в плане развития инфраструктуры, благоустройства своего района, двора, дома, подъезда и т. д.
Традиционно в день выборов запланирована масса мероприятий по интересам. Объединят же всех солдатская каша с горячим чаем, любимые мелодии в исполнении творческих коллективов, уличные гулянья и выставки. «Осенний разгуляй», приуроченный к выборам губернатора края, начнется на большинстве площадок в 14 часов дня, в Кайеркане, Снежногорске и Оганере – в 13.00.
Кроме того, в течение всего дня в Норильске будет продаваться продукция не только местных товаропроизводителей, но и овощи, фрукты, ягоды, выращенные в Красноярском крае, причем по ценам ниже среднерыночных.

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