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6 сентября 2018, 18:46



Не город меняет нас, а мы меняем город. Жители Норильска уже пятый год доказывают эту теорему на практике.

С 2014 года компания «Норникель» проводит конкурс «Добавь городу красок» по двум направлениям – «рисунок» и «граффити». Лучшие идеи маленьких северян ежегодно переносят на самоклеящиеся постеры и украшают ими автобусы норильского МУП «НПОПАТ», а эскизы победителей направления «граффити» преобразили фасады служебно-технического здания предприятия технологического железнодорожного транспорта, жилого дома по адресу: ул. Комсомольская, 41а, здания детской больницы, ДС «Арктика» и др. В этом году 19 марта стартовал пятый, юбилейный конкурс «Добавь городу красок». Дети от четырех до девяти лет предоставили рисунки на тему «Веселые картинки о Норильске», тема работ участников от 10 до 17 лет - «Любая книга – умный друг». Конкурсанты старше 17 лет состязались в номинации "граффити" на тему «Без фантазии нет искусства». По итогам конкурса были отобраны лучшие работы и на их основе сделаны эскизы для украшения городских объектов. Так, преобразилось здание Норильской детской художественной школы, в аэропорту открылась экспозиция лучших детских рисунков, а по городу курсирует яркий библиобус. Лучших художников в номинации "рисунок" младшей возрастной группы наградили ценными подарками. А победители старших двух групп в качестве награды отправятся в познавательно-образовательную поездку в Москву и Санкт-Петербург. Пройдет она с 26 по 30 сентября. Ребята побывают на мастер-классе, который проведут профессиональные художники компании RaskrasimVse, специализирующиеся на направлении «граффити». Также дня норильчан предусмотрена познавательная программа.

Просмотров:161 Дома, украшенные в стиле граффити, городские автобусы, разрисованные детскими рисунками, – это не фантастика, а яркая реальность, созданная творческими силами горожан.С 2014 года компания «Норникель» проводит конкурс «Добавь городу красок» по двум направлениям – «рисунок» и «граффити». Лучшие идеи маленьких северян ежегодно переносят на самоклеящиеся постеры и украшают ими автобусы норильского МУП «НПОПАТ», а эскизы победителей направления «граффити» преобразили фасады служебно-технического здания предприятия технологического железнодорожного транспорта, жилого дома по адресу: ул. Комсомольская, 41а, здания детской больницы, ДС «Арктика» и др.В этом году 19 марта стартовал пятый, юбилейный конкурс «Добавь городу красок». Дети от четырех до девяти лет предоставили рисунки на тему «Веселые картинки о Норильске», тема работ участников от 10 до 17 лет - «Любая книга – умный друг». Конкурсанты старше 17 лет состязались в номинации "граффити" на тему «Без фантазии нет искусства».По итогам конкурса были отобраны лучшие работы и на их основе сделаны эскизы для украшения городских объектов. Так, преобразилось здание Норильской детской художественной школы, в аэропорту открылась экспозиция лучших детских рисунков, а по городу курсирует яркий библиобус.Лучших художников в номинации "рисунок" младшей возрастной группы наградили ценными подарками. А победители старших двух групп в качестве награды отправятся в познавательно-образовательную поездку в Москву и Санкт-Петербург. Пройдет она с 26 по 30 сентября. Ребята побывают на мастер-классе, который проведут профессиональные художники компании RaskrasimVse, специализирующиеся на направлении «граффити». Также дня норильчан предусмотрена познавательная программа.