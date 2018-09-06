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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:02 В Норильской школе откроют класс для детей-аутистов, а в детсадах появятся девять групп компенсирующей направленности и одна - для детей с ОВЗ.
18:46 Не город меняет нас, а мы меняем город. Жители Норильска уже пятый год доказывают эту теорему на практике.
17:11 Норильчане смогут лично пообщаться с депутатами горсовета, решить коммунальные проблемы и даже сделать прививку от гриппа, придя в это воскресенье, 9 сентября, на свой избирательный участок.
17:04 Проект строительства жилых домов и другие бизнес-инициативы обсудили сегодня на очередном заседании Градостроительного совета.
16:44 Российские банкноты снова претерпят изменения. Необходимость модернизации признал Гознак.
16:35 С 1 января 2019 года пенсии по старости проиндексируют на 7,05 процента.
15:12 В Дудинке появится Центр космического мониторинга.
14:53 В Норильске определился чемпион города по футболу.
14:21 В Норильске состоялось праздничное открытие сада камней.
13:33 4 сентября в Норильске стартовал дополнительный период пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.
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