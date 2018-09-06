Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 сентября 2018, 19:02



В Норильской школе откроют класс для детей-аутистов, а в детсадах появятся девять групп компенсирующей направленности и одна - для детей с ОВЗ.

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях города психолого-педагогическое сопровождение оказывают 70 учителей-логопедов, 41 педагог-психолог, 10 учителей-дефектологов, 17 ассистентов. В целях обеспечения гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в садах введены 17 ставок ассистентов-помощников для оказания технической помощи и сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В школах № 6, 28, 29, 42 продолжают действовать специальные классы для детей с ОВЗ. Обучение в них позволяет школьникам учиться в комфортных условиях, соответствующих их особенностям и возможностям, получать необходимую помощь специалистов. Опыт совместного инклюзивного обучения успешен в школах № 6, 13, 28, 20, 30, 32, 36, 38. В этом году планируется впервые открыть класс для детей-аутистов на базе школы № 28. «Образовательную деятельность с детьми с ОВЗ осуществляют специалисты, потребность в которых ежегодно возрастает. Обеспеченность специалистами для реализации адаптированных программ в школах составляет 100%, но пока остается недостаточной в садах», - добавил Колин.

Просмотров:183 Статистические наблюдения нескольких лет показали необходимость организации обучения по программам коррекционного направления в специализированных группах. В связи с возрастающим запросом с сентября 2018 года планируется открыть дополнительно одну комбинированную группу для дошкольников с ОВЗ и группы компенсирующей направленности в девяти учреждениях: семь - для детей с тяжелыми нарушениями речи и две группы - для детей с задержкой психического развития, что повысит доступность на данный вид услуг для детей старшего дошкольного возраста. Об этом сообщил начальник управления образования Андрей Колин.В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях города психолого-педагогическое сопровождение оказывают 70 учителей-логопедов, 41 педагог-психолог, 10 учителей-дефектологов, 17 ассистентов. В целях обеспечения гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в садах введены 17 ставок ассистентов-помощников для оказания технической помощи и сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов.В школах № 6, 28, 29, 42 продолжают действовать специальные классы для детей с ОВЗ. Обучение в них позволяет школьникам учиться в комфортных условиях, соответствующих их особенностям и возможностям, получать необходимую помощь специалистов. Опыт совместного инклюзивного обучения успешен в школах № 6, 13, 28, 20, 30, 32, 36, 38. В этом году планируется впервые открыть класс для детей-аутистов на базе школы № 28.«Образовательную деятельность с детьми с ОВЗ осуществляют специалисты, потребность в которых ежегодно возрастает. Обеспеченность специалистами для реализации адаптированных программ в школах составляет 100%, но пока остается недостаточной в садах», - добавил Колин.