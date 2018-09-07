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7 сентября 2018, 08:18



Сегодня в Норильске пройдет ежегодное собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Для участия во встрече приглашены депутаты Норильского городского Совета депутатов, специалисты управления социальной политики, управления жилищного фонда, управления Пенсионного фонда, управления общего и дошкольного образования, учреждений здравоохранения, медико-социальной экспертизы, фонда социального страхования. Участникам встречи предлагается пообщаться в форме вопрос-ответ, что позволит выявить назревшие проблемы и совместными усилиями найти пути их решения.

Просмотров:152 Родительское собрание назначено на 18.00 и пройдёт в конференц-зале МБУ «Центральная библиотечная система» по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, д. 20а.Для участия во встрече приглашены депутаты Норильского городского Совета депутатов, специалисты управления социальной политики, управления жилищного фонда, управления Пенсионного фонда, управления общего и дошкольного образования, учреждений здравоохранения, медико-социальной экспертизы, фонда социального страхования.Участникам встречи предлагается пообщаться в форме вопрос-ответ, что позволит выявить назревшие проблемы и совместными усилиями найти пути их решения.