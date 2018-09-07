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7 сентября 2018, 08:47



В Норильске прошел строевой смотр личного состава полиции.

Владислав Фальченко лично проверил готовность сотрудников полиции к несению службы – наличие служебных удостоверений, жетоны с личным номером и нагрудных знаков, внешний вид полицейских. Смотр показал, что сотрудники норильской полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач. Начальник городского ОМВД призвал сотрудников полиции быть вежливыми и корректными в общении с норильчанами, проявлять бдительность и незамедлительно реагировать на возможные правонарушения.

Просмотров:171 Начальник полиции отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Владислав Фальченко провел строевой смотр личного состава в преддверии единого дня голосования.Владислав Фальченко лично проверил готовность сотрудников полиции к несению службы – наличие служебных удостоверений, жетоны с личным номером и нагрудных знаков, внешний вид полицейских.Смотр показал, что сотрудники норильской полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач.Начальник городского ОМВД призвал сотрудников полиции быть вежливыми и корректными в общении с норильчанами, проявлять бдительность и незамедлительно реагировать на возможные правонарушения.