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7 сентября 2018, 09:32



У жителей Красноярского края есть возможность оформить электронный лист нетрудоспособности.

Электронному листу нетрудоспособности присваивается свой уникальный код. Получить информацию о сформированных электронных листах работник и работодатель могут в личных кабинетах на сайте ФСС, доступ к которым обеспечивается при наличии логина и пароля зарегистрированного пользователя с подтвержденной учетной записью на краевом портале госуслуг. Всего с начала года в Красноярском крае выдано 10 472 электронных больничных листа, сообщили в егентстве информатизации и связи Красноярского края.

Просмотров:149 Электронный документ не придется заверять печатями у главного врача и в регистратуре, достаточно во время приема медицинским специалистом заявить о своем желании получить электронный больничный лист и заполнить письменное согласие на обработку персональных данных и оформление документа онлайн.Электронному листу нетрудоспособности присваивается свой уникальный код. Получить информацию о сформированных электронных листах работник и работодатель могут в личных кабинетах на сайте ФСС, доступ к которым обеспечивается при наличии логина и пароля зарегистрированного пользователя с подтвержденной учетной записью на краевом портале госуслуг. Всего с начала года в Красноярском крае выдано 10 472 электронных больничных листа, сообщили в егентстве информатизации и связи Красноярского края.