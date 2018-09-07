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7 сентября 2018, 09:55



Создание Центра готового бизнеса и франчайзинга в Норильске выходит на финишную прямую.

Центр готового бизнеса и франчайзинга (ЦГБФ), где начинающие и действующие бизнесмены смогут получать разного рода поддержку, будет работать на базе Агентства развития Норильска. Цели проекта: предоставить предпринимателям возможность выбрать из широкого перечня готового бизнеса и франшиз подходящую им модель; увеличить число действующих бизнесменов в Норильске; увеличить поступления в бюджет территории; внедрить высокие стандарты предпринимательской деятельности за счет франчайзинга и автоматизации бизнес-планирования; создать комфортную среду для проживания и туризма; обеспечить норильчан услугами, товарами и сервисами, доступными жителям мировых центров. «Побывав во множестве стран, могу с уверенностью сказать, что готовый бизнес, к которому мы относим и систему франшиз, это основной способ развития массового предпринимательства во всем мире. Это демонстрируют примеры Малайзии, Индонезии, Филиппин, Мексики, США, Франции, Германии, Швеции, Бразилии, Китая, Японии, – отметил Юрий Михайличенко. – Именно франчайзинговая модель бизнеса является наиболее жизнеспособной». Франшиза – наиболее удобный и наименее рискованный способ начать свое дело, уверен исполнительный вице-президент Российской ассоциации франчайзинга. Франчайзи получает от правообладателя франшизы четкие инструкции по ведению бизнеса, доступ к базе накопленных знаний. Предприятие, открытое по франшизе, означает высокое качество товаров и услуг, высокие стандарты ведения бизнеса, заявил Юрий Михайличенко, приведя яркий пример: «8 лет назад в стране работало примерно 18,5 тыс. объектов, открытых по франшизам. На сегодня в России по франчайзингу работает 60 тыс. объектов». Тем, кто не хочет платить франчайзору периодические роялти (выплаты за использование авторского права и интеллектуальной собственности), подойдет один из 22 существующих на сегодня видов готового бизнеса. Это, к примеру, пекарни, сыроварни, пивоварни, предприятия по изготовлению стройматериалов, фермы по выращиванию овощей и зелени и пр. «Центр готового бизнеса и франчайзинга Норильска – это пилотный проект в масштабах всей России, поскольку ориентирован сразу на две группы предпринимателей: тех, кто хочет работать по франшизе, и тех, кто желает приобрести готовый бизнес, но не хочет выплачивать периодические роялти», – подчеркнул Юрий Михайличенко. Подводя итоги встречи, участники отметили, что ЦГБФ будет способствовать развитию массового предпринимательства в Норильске, насыщению рынка качественными товарами и услугами, созданию новых рабочих мест. Все это приведет к главному результату – повышению качества жизни норильчан. Реализация проекта началась в марте 2018 года и завершится, как ожидается, к концу года, сообщили в АРН.

Просмотров:156 В Агентстве развития Норильска состоялась рабочая встреча, посвященная реализации проекта «Центр готового бизнеса и франчайзинга в городе Норильске». На ней присутствовали Юрий Михайличенко, исполнительный вице-президент Российской ассоциации франчайзинга (Москва), Людмила Олейник, советник по взаимодействию с общественными организациями и органами власти девелоперской группы «Сити XXI век» (Москва), представители норильских учреждений и организаций.Центр готового бизнеса и франчайзинга (ЦГБФ), где начинающие и действующие бизнесмены смогут получать разного рода поддержку, будет работать на базе Агентства развития Норильска. Цели проекта: предоставить предпринимателям возможность выбрать из широкого перечня готового бизнеса и франшиз подходящую им модель; увеличить число действующих бизнесменов в Норильске; увеличить поступления в бюджет территории; внедрить высокие стандарты предпринимательской деятельности за счет франчайзинга и автоматизации бизнес-планирования; создать комфортную среду для проживания и туризма; обеспечить норильчан услугами, товарами и сервисами, доступными жителям мировых центров.«Побывав во множестве стран, могу с уверенностью сказать, что готовый бизнес, к которому мы относим и систему франшиз, это основной способ развития массового предпринимательства во всем мире. Это демонстрируют примеры Малайзии, Индонезии, Филиппин, Мексики, США, Франции, Германии, Швеции, Бразилии, Китая, Японии, – отметил Юрий Михайличенко. – Именно франчайзинговая модель бизнеса является наиболее жизнеспособной».Франшиза – наиболее удобный и наименее рискованный способ начать свое дело, уверен исполнительный вице-президент Российской ассоциации франчайзинга. Франчайзи получает от правообладателя франшизы четкие инструкции по ведению бизнеса, доступ к базе накопленных знаний. Предприятие, открытое по франшизе, означает высокое качество товаров и услуг, высокие стандарты ведения бизнеса, заявил Юрий Михайличенко, приведя яркий пример: «8 лет назад в стране работало примерно 18,5 тыс. объектов, открытых по франшизам. На сегодня в России по франчайзингу работает 60 тыс. объектов».Тем, кто не хочет платить франчайзору периодические роялти (выплаты за использование авторского права и интеллектуальной собственности), подойдет один из 22 существующих на сегодня видов готового бизнеса. Это, к примеру, пекарни, сыроварни, пивоварни, предприятия по изготовлению стройматериалов, фермы по выращиванию овощей и зелени и пр.«Центр готового бизнеса и франчайзинга Норильска – это пилотный проект в масштабах всей России, поскольку ориентирован сразу на две группы предпринимателей: тех, кто хочет работать по франшизе, и тех, кто желает приобрести готовый бизнес, но не хочет выплачивать периодические роялти», – подчеркнул Юрий Михайличенко.Подводя итоги встречи, участники отметили, что ЦГБФ будет способствовать развитию массового предпринимательства в Норильске, насыщению рынка качественными товарами и услугами, созданию новых рабочих мест. Все это приведет к главному результату – повышению качества жизни норильчан.Реализация проекта началась в марте 2018 года и завершится, как ожидается, к концу года, сообщили в АРН.