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7 сентября 2018, 10:20



Не понял с первого раза. Норильчанин второй раз попался пьяным за рулём, и теперь ему грозит тюрьма.

В ходе проверки документов было установлено, что нетрезвый автомобилист уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление в 2016 году, судом назначено наказание сроком 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства на срок два года. Дознавателями возбуждено уголовное дело по статье 264 «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело направлено в Норильский городской суд.

Просмотров:143 33-летний норильчанин управлял автомобилем «ВАЗ». Инспекторы ДПС остановили его на одной из улиц города. Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.В ходе проверки документов было установлено, что нетрезвый автомобилист уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление в 2016 году, судом назначено наказание сроком 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства на срок два года.Дознавателями возбуждено уголовное дело по статье 264 «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкция данной статьипредусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело направлено в Норильский городской суд.