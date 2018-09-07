Фото новости:

День Шахтёра

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
7 сентября 2018, 10:30

В Норильске пройдет пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение». Участие в нем примут воспитанники и преподаватели Норильской детской художественной школы.


Пленэр стартовал 5 сентября и закончится итоговой выставкой этюдов 14 сентября в выставочном зале Норильской детской художественной школы. Мастерами пленэра стали мэтры своего дела, художники Красноярска и Норильска:
Елена Ильянкова (участник международных, всероссийских, краевых, региональных, городских выставок, работы находятся в частных коллекциях в России, Германии, Австрии, Великобритании, Канаде, Китае; член Союза художников России РФ, Международной ассоциации изобразительных искусств «АИАП ЮНЕСКО»),
Юрий Афонов (член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств «АИАП ЮНЕСКО»),
Виктор Рогачев (преподаватель кафедры «Графика» Красноярского государственного института искусств, профессор; член Союза художников России),
Сергей Форостовский (член правления Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников России», куратор и участник многочисленных российских и международных творческих проектов).
Творческая лаборатория-пленэр предполагает проведение обучающих мастер-классов как для юных художников, так и для опытных преподавателей Норильской детской художественной школы и художественных отделений школ искусств региона.
На итоговой выставке будут представлены этюдные пленэрные работы учащихся и преподавателей, а также приглашенных мастеров, исполненные в различных техниках.
Открытие выставки состоится 14 сентября в 18.00 в выставочном зале Норильской детской художественной школы по адресу: г. Норильск, ул.Комсомольская, 52а.

Просмотров:178
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 7 сентября 2018 
15:18   В Норильский городской суд направлено дело по ДТП, в котором из-за пьяного водителя тяжело пострадал пассажир. 14:15   Администрация города напоминает: «В день выборов проезд на муниципальном общественном транспорте будет бесплатным».
13:55   В Норильске продолжается ремонт тротуаров. 12:18   Сотрудники норильской полиции примут участие в межведомственной акции «Дети России», направленной на предупреждение распространения наркомании среди ...
10:30   В Норильске пройдет пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение». Участие в нем примут воспитанники и преподаватели Норильской детской художественной школы. 10:20   Не понял с первого раза. Норильчанин второй раз попался пьяным за рулём, и теперь ему грозит тюрьма.
09:55   Создание Центра готового бизнеса и франчайзинга в Норильске выходит на финишную прямую. 09:32   У жителей Красноярского края есть возможность оформить электронный лист нетрудоспособности.
08:47   В Норильске прошел строевой смотр личного состава полиции. 08:18   Сегодня в Норильске пройдет ежегодное собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

 6 сентября 2018 
19:02   В Норильской школе откроют класс для детей-аутистов, а в детсадах появятся девять групп компенсирующей направленности и одна - для детей с ОВЗ. 18:46   Не город меняет нас, а мы меняем город. Жители Норильска уже пятый год доказывают эту теорему на практике.
17:11   Норильчане смогут лично пообщаться с депутатами горсовета, решить коммунальные проблемы и даже сделать прививку от гриппа, придя в это воскресенье, 9 сентября, на свой избирательный участок. 17:04   Проект строительства жилых домов и другие бизнес-инициативы обсудили сегодня на очередном заседании Градостроительного совета.
16:44   Российские банкноты снова претерпят изменения. Необходимость модернизации признал Гознак. 16:35   С 1 января 2019 года пенсии по старости проиндексируют на 7,05 процента.
15:12   В Дудинке появится Центр космического мониторинга. 14:53   В Норильске определился чемпион города по футболу.
14:21   В Норильске состоялось праздничное открытие сада камней. 13:33   4 сентября в Норильске стартовал дополнительный период пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.
12:01   Норильчане определят территории благоустройства города. 9 сентября, в день выборов губернатора Красноярского края, граждане смогут отдать ... 11:56   Музей Норильска в выходные проведет субботник в сквере, а также экологическую акцию «Где обедал воробей».
11:17   В Норильске выявили точку продажи запрещенного непищевого алкоголя. 10:50   В Норильске инвалида подозревают в мошенничестве с выплатами.
10:49   Заполярная команда приветствует нового наставника. У МФК «Норильский никель» новый главный тренер. 10:30   26-летнего норильчанина осудят за наркотики и угон.
09:55   В предстоящее воскресенье, 9 сентября, в Норильске будет организован бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

 5 сентября 2018 
21:56   Из Дудинки в Египет отправили первую партию древесины. 21:48   В этом году в Норильске впервые голосующие получат подарки.
21:36   Первые результаты проверки инцидента на рейсе Москва - Норильск: пилоты Boeing пытались обойти грозовое облако, но их «зацепило». 21:19   Уже почти два с половиной млн тонн грузов перевезло Енисейское пароходство в текущую навигацию.
19:08   Штормовое предупреждение. 19:07   Несчастный случай на производстве.
16:51   В норильской мэрии отчитались о готовности к выборам губернатора Красноярского края. 16:29   Норильские полицейские обеспечат безопасность в Единый день голосования.
16:20   У эстафеты огня зимней Универсиады - 2019 появился официальный сайт. 16:07   В Норильске 5 сентября прошла акция «Донор - кровь – жизнь».
14:39   В субботу, 8 сентября, в 14 часов в публичной библиотеке состоится встреча с коллекционером Станиславом Степановым - «Культ поэта. Владимир Маяковский». 13:40   Культурные «адепты». Краевыми и городскими наградами отмечены около 30 норильчан, работающих на ниве культуры или тесно сотрудничающих с этой отраслью в родном городе.
13:32   Сильный ветер и моросящий дождь не помешали сотрудникам структурных подразделений администрации Норильска провести субботник в районе строящегося перинатального центра. 13:11   Опять посадки. Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября.
13:08   К сведению водителей! В воскресенье, 9 сентября, часть Ленинского проспекта будет временно закрыта для движения транспорта. 13:00   Около трех тысяч юных норильчан были охвачены этим летом организованным отдыхом. Об итогах оздоровительной кампании рассказала заместитель главы города Наталья Коростелева.
12:29   Александр Соколов покинул пост главного тренера МФК «Норильский никель». 11:42   Детей сотрудников полиции, находящихся в служебных командировках, поздравили с началом учебного года.
11:23   В Норильске решили проанкетировать ветеранов и инвалидов боевых действий. 09:53   8 сентября в рамках ежегодной Всероссийской акции «Кросс нации» норильчане в очередной раз будут участвовать в легкоатлетических пробегах на «Заполярнике».

 4 сентября 2018 
17:03   В норильском аэропорту скопились сотни пассажиров в ожидании выдачи багажа 16:31   Директору одной из управляющих компаний Норильска вручена региональная награда
15:50   Обнародована статистика пожаров и возгораний, случившихся в Норильске в августе этого года.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх