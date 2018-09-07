Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 сентября 2018, 10:30



В Норильске пройдет пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение». Участие в нем примут воспитанники и преподаватели Норильской детской художественной школы.

Елена Ильянкова (участник международных, всероссийских, краевых, региональных, городских выставок, работы находятся в частных коллекциях в России, Германии, Австрии, Великобритании, Канаде, Китае; член Союза художников России РФ, Международной ассоциации изобразительных искусств «АИАП ЮНЕСКО»), Юрий Афонов (член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств «АИАП ЮНЕСКО»), Виктор Рогачев (преподаватель кафедры «Графика» Красноярского государственного института искусств, профессор; член Союза художников России), Сергей Форостовский (член правления Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников России», куратор и участник многочисленных российских и международных творческих проектов). Творческая лаборатория-пленэр предполагает проведение обучающих мастер-классов как для юных художников, так и для опытных преподавателей Норильской детской художественной школы и художественных отделений школ искусств региона. На итоговой выставке будут представлены этюдные пленэрные работы учащихся и преподавателей, а также приглашенных мастеров, исполненные в различных техниках. Открытие выставки состоится 14 сентября в 18.00 в выставочном зале Норильской детской художественной школы по адресу: г. Норильск, ул.Комсомольская, 52а.

Просмотров:178 Пленэр стартовал 5 сентября и закончится итоговой выставкой этюдов 14 сентября в выставочном зале Норильской детской художественной школы. Мастерами пленэра стали мэтры своего дела, художники Красноярска и Норильска:Елена Ильянкова (участник международных, всероссийских, краевых, региональных, городских выставок, работы находятся в частных коллекциях в России, Германии, Австрии, Великобритании, Канаде, Китае; член Союза художников России РФ, Международной ассоциации изобразительных искусств «АИАП ЮНЕСКО»),Юрий Афонов (член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств «АИАП ЮНЕСКО»),Виктор Рогачев (преподаватель кафедры «Графика» Красноярского государственного института искусств, профессор; член Союза художников России),Сергей Форостовский (член правления Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников России», куратор и участник многочисленных российских и международных творческих проектов).Творческая лаборатория-пленэр предполагает проведение обучающих мастер-классов как для юных художников, так и для опытных преподавателей Норильской детской художественной школы и художественных отделений школ искусств региона.На итоговой выставке будут представлены этюдные пленэрные работы учащихся и преподавателей, а также приглашенных мастеров, исполненные в различных техниках.Открытие выставки состоится 14 сентября в 18.00 в выставочном зале Норильской детской художественной школы по адресу: г. Норильск, ул.Комсомольская, 52а.