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7 сентября 2018, 12:18



Сотрудники норильской полиции примут участие в межведомственной акции «Дети России», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и вовлечения их в наркопреступления.

В рамках акции норильские полицейские посетят образовательные учреждения, где напомнят молодежи о недопущении употребления и сбыта наркотиков. Акция пройдет в период с 7 по 16 сентября. Отдел МВД России по г. Норильску призывает горожан сообщать обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, продажи алкоголя несовершеннолетним по телефонам: 102 или 47-24-01.

Просмотров:108 Главной целью мероприятия является повышение уровня осведомленности детей и подростков о последствиях употребления наркотических средств, а также ответственности за незаконное распространение, хранение и реализацию запрещенных к обороту наркотических веществ.В рамках акции норильские полицейские посетят образовательные учреждения, где напомнят молодежи о недопущении употребления и сбыта наркотиков.Акция пройдет в период с 7 по 16 сентября. Отдел МВД России по г. Норильску призывает горожан сообщать обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, продажи алкоголя несовершеннолетним по телефонам: 102 или 47-24-01.