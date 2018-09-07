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7 сентября 2018, 13:55



В Норильске продолжается ремонт тротуаров.

Работы, которые обошлись городской казне в 19,9 млн рублей, начались 16 июля и продлятся до 30 сентября. «С подрядчиком, ИП Гуреевым, мы сотрудничаем более пяти лет. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны, срывов сроков сдачи объектов с его стороны не было. На этот раз он также успевает уложиться в срок. Что касается плитки, то она новая (45 тонн), была доставлена с материка. Ее дизайн и расцветка остались прежними, но при этом она сделана из более прочного материала: были применены добавки, которые лучше позволяют переносить наши климатические условия. Прежняя плитка со временем начала крошиться, она здесь появилась еще в начале 2000-х годов», - пояснил Сергей Бойцов.

Просмотров:150 На улице Красноярской, где в прошлом году ремонтировали проезжую часть, появится 540 кв. м нового бордюрного камня, 2215 кв. м тротуарной плитки и 200 кв. м асфальтобетонного покрытия. Как отметил начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор» Сергей Бойцов, на сегодняшний день там уже заменено около 80% бордюрного камня и 60% плитки. К асфальтобетонному покрытию подрядчик приступит на следующей неделе. Кроме того, планируется сделать так называемые заездные карманы на автобусных остановках.Работы, которые обошлись городской казне в 19,9 млн рублей, начались 16 июля и продлятся до 30 сентября.«С подрядчиком, ИП Гуреевым, мы сотрудничаем более пяти лет. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны, срывов сроков сдачи объектов с его стороны не было. На этот раз он также успевает уложиться в срок. Что касается плитки, то она новая (45 тонн), была доставлена с материка. Ее дизайн и расцветка остались прежними, но при этом она сделана из более прочного материала: были применены добавки, которые лучше позволяют переносить наши климатические условия. Прежняя плитка со временем начала крошиться, она здесь появилась еще в начале 2000-х годов», - пояснил Сергей Бойцов.