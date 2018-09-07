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7 сентября 2018, 14:15



Администрация города напоминает: «В день выборов проезд на муниципальном общественном транспорте будет бесплатным».

«Прийти на избирательный участок и сделать свой выбор – это гражданский долг каждого норильчанина, и меньшее, что по этому поводу может сделать муниципальное транспортное предприятие, – это организовать доставку жителей до избирательных участков, - отметил начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павел Пискунов. – В день выборов, 9 сентября, автобусы НПОПАТ будут работать с бесплатным проездом, как внутри районов, так и по межрайонным маршрутам. Кроме того, учитывая, что в выходные дни маршруты 1А и 1Б работают не с такой интенсивностью, как по будням, их работа в этот день будет организована по графику рабочего дня – с 7.30 до 19.30».

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