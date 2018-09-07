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7 сентября 2018, 15:18



В Норильский городской суд направлено дело по ДТП, в котором из-за пьяного водителя тяжело пострадал пассажир.

Следователи городского ОМВД установили, что 30-летний водитель легковой машины был нетрезв. Он «вылетел» с второстепенной дороги на главную, где и произошло столкновение. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Просмотров:38 Авария случилась в ноябре прошлого года на Вальковском шоссе. Легковой автомобиль «Фольцваген» столкнулся с грузовиком. В результате пассажир легковушки получил многочисленные травмы, которые впоследствии квалифицировали как тяжкий вред здоровью.Следователи городского ОМВД установили, что 30-летний водитель легковой машины был нетрезв. Он «вылетел» с второстепенной дороги на главную, где и произошло столкновение.В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.