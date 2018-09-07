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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:18 В Норильский городской суд направлено дело по ДТП, в котором из-за пьяного водителя тяжело пострадал пассажир.
14:15 Администрация города напоминает: «В день выборов проезд на муниципальном общественном транспорте будет бесплатным».
13:55 В Норильске продолжается ремонт тротуаров.
12:18 Сотрудники норильской полиции примут участие в межведомственной акции «Дети России», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и вовлечения их в наркопреступления.
10:30 В Норильске пройдет пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение». Участие в нем примут воспитанники и преподаватели Норильской детской художественной школы.
10:20 Не понял с первого раза. Норильчанин второй раз попался пьяным за рулём, и теперь ему грозит тюрьма.
09:55 Создание Центра готового бизнеса и франчайзинга в Норильске выходит на финишную прямую.
09:32 У жителей Красноярского края есть возможность оформить электронный лист нетрудоспособности.
08:47 В Норильске прошел строевой смотр личного состава полиции.
08:18 Сегодня в Норильске пройдет ежегодное собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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