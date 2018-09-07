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7 сентября 2018, 15:43



Вчера в новом храме Норильска на улице Мира уже состоялась божественная литургия.

Накануне визита Святейшего в наш город, в день памяти перенесения мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца, глава Норильской и Туруханской епархии владыка Агафангел отслужил в новом храме божественную литургию. По окончании богослужения епископ совершил славление перед иконой новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Просмотров:165 Напомним, храмовый комплекс в честь святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, где практически закончились строительные работы, 11 сентября будет освящен Патриархом всея Руси Кириллом.Накануне визита Святейшего в наш город, в день памяти перенесения мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца, глава Норильской и Туруханской епархии владыка Агафангел отслужил в новом храме божественную литургию.По окончании богослужения епископ совершил славление перед иконой новомучеников и исповедников Церкви Русской.