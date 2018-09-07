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7 сентября 2018, 16:11



Сегодня утром на Надеждинском металлургическом заводе произошло возгорание галереи транспортировки шлака

На месте происшествия работает комиссия, оценивается причиненный ущерб, проводится экспертиза состояния конструкций и оборудования, определяются мероприятия для нормализации работы завода, сообщили в «Норникеле». Происшествие классифицировано как инцидент, который не отразится на работе предприятия.

Просмотров:297 Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Возгорание было оперативно устранено. В результате происшествия никто не пострадал.На месте происшествия работает комиссия, оценивается причиненный ущерб, проводится экспертиза состояния конструкций и оборудования, определяются мероприятия для нормализации работы завода, сообщили в «Норникеле». Происшествие классифицировано как инцидент, который не отразится на работе предприятия.