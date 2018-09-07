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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:32 В Норильске продолжают благоустраивать детские игровые площадки
19:10 Святейший Патриарх Кирилл посетит Норильскую епархию
17:03 На двух этажах детской поликлиники на Бегичева, 24, появились небольшие игровые площадки. Малыши, которые пришли с родителями к врачу, могут беззаботно проводить время ожидания в коридоре больницы
16:52 На "Оль-Гуле" к началу лыжного сезона будет запущена новая светодиодная система освещения
16:11 Сегодня утром на Надеждинском металлургическом заводе произошло возгорание галереи транспортировки шлака
15:43 Вчера в новом храме Норильска на улице Мира уже состоялась божественная литургия.
15:18 В Норильский городской суд направлено дело по ДТП, в котором из-за пьяного водителя тяжело пострадал пассажир.
14:15 Администрация города напоминает: «В день выборов проезд на муниципальном общественном транспорте будет бесплатным».
13:55 В Норильске продолжается ремонт тротуаров.
12:18 Сотрудники норильской полиции примут участие в межведомственной акции «Дети России», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и вовлечения их в наркопреступления.
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