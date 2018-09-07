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7 сентября 2018, 16:52



На "Оль-Гуле" к началу лыжного сезона будет запущена новая светодиодная система освещения

Как рассказал Антон Кривощеков, начальник отдела электроэнергетики и автоматизации Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Норильска, раньше час работы освещения лыжных трасс на "Оль-Гуле" обходился городскому бюджету примерно в 2000 рублей. После замены старых светильников с ртутными лампами на энергосберегающие, эта стоимость снизится более чем в два раза. Также экономия выходит за счет затрат на обслуживание оборудования, замену и утилизацию ртутных ламп. Новое оборудование рассчитано на работу от -40 до +55 градусов.

Просмотров:194 В рамках муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" в бюджетных учреждениях Норильска неэффективные светильники наружного и внутреннего освещения меняются на энергосберегающее светодиодное оборудование. На лыжной базе "Оль-Гуль" второй год подряд идет замена фонарей на лыжных трассах: всего 164 штуки наружных светильников и 166 штуки в здании лыжной базы. Стоимость замены составляет 1 миллион 180 тысяч рублей. Замена освещения на "Оль-Гуле" идет в два этапа, в прошлом году были заменены 62 фонаря. В этом году до 15 сентября будут заменены все остальные фонари: на всех оборудованных трассах лыжной базы - от круга в 600 метров до пятикилометрового, а также дорога до автобусной остановки и освещение в здании. На нынешний день подрядчик выполнил работы на 90 процентов.Как рассказал Антон Кривощеков, начальник отдела электроэнергетики и автоматизации Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Норильска, раньше час работы освещения лыжных трасс на "Оль-Гуле" обходился городскому бюджету примерно в 2000 рублей. После замены старых светильников с ртутными лампами на энергосберегающие, эта стоимость снизится более чем в два раза. Также экономия выходит за счет затрат на обслуживание оборудования, замену и утилизацию ртутных ламп. Новое оборудование рассчитано на работу от -40 до +55 градусов.