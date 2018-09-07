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7 сентября 2018, 17:03



На двух этажах детской поликлиники на Бегичева, 24, появились небольшие игровые площадки. Малыши, которые пришли с родителями к врачу, могут беззаботно проводить время ожидания в коридоре больницы

Маленьким норильчанам, так или иначе испытывающим стресс, приходя в больницу к врачу, просто необходима зона релакса. Поиграть и порисовать, раскрасить смешных персонажей, а также просто провести томительные минуты ожидания перед кабинетом к доктору, может любой ребенок от нуля до младшего школьного возраста. Столы и стульчики для крох небольшого размера, поэтому слишком взрослым на них не усидеть. «Сотрудники этого медицинского учреждения недавно обратились к спикеру Законодательного собрания края Дмитрию Свиридову с просьбой помочь оборудовать досуговые зоны для своих маленьких пациентов. Партия «Единая Россия», где сейчас активно действует проект «Здоровое будущее», незамедлительно отреагировала на такое поручение и приобрела несколько комплектов ярких модулей. Цена комплектов, которые мы приобрели и установили для норильчат, совсем невелика - 50 тысяч рублей, но ведь не деньгами измеряется детская радость! Мы очень рады, что ребятишки с удовольствием осваивают наш подарок и радуются новинке», - прокомментировал создание комфортного и безопасного пространства на территории поликлиники заместитель главы Норильска, начальник управления городского хозяйства Николай Жигулин.

Просмотров:145 Маленьким норильчанам, так или иначе испытывающим стресс, приходя в больницу к врачу, просто необходима зона релакса. Поиграть и порисовать, раскрасить смешных персонажей, а также просто провести томительные минуты ожидания перед кабинетом к доктору, может любой ребенок от нуля до младшего школьного возраста. Столы и стульчики для крох небольшого размера, поэтому слишком взрослым на них не усидеть.«Сотрудники этого медицинского учреждения недавно обратились к спикеру Законодательного собрания края Дмитрию Свиридову с просьбой помочь оборудовать досуговые зоны для своих маленьких пациентов. Партия «Единая Россия», где сейчас активно действует проект «Здоровое будущее», незамедлительно отреагировала на такое поручение и приобрела несколько комплектов ярких модулей.Цена комплектов, которые мы приобрели и установили для норильчат, совсем невелика - 50 тысяч рублей, но ведь не деньгами измеряется детская радость! Мы очень рады, что ребятишки с удовольствием осваивают наш подарок и радуются новинке», - прокомментировал создание комфортного и безопасного пространства на территории поликлиники заместитель главы Норильска, начальник управления городского хозяйства Николай Жигулин.