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7 сентября 2018, 19:10

Святейший Патриарх Кирилл посетит Норильскую епархию


«После визита в Когалым Предстоятель Русской Православной Церкви 10 и 11 сентября посетит одну из северных епархий нашей Церкви – Норильскую. Патриарх уже второй раз совершает визит в эту епархию. Предстоятель Русской Церкви посетит город Дудинку и село Хатанга, которое считается самым северным населенным пунктом России. В этих отдаленных местах Патриарх совершит богослужения, преподаст свое благословение местным жителям, в том числе представителям коренных малочисленных народов Севера. Ключевым событием визита станет Великое освящение храма Новомучеников и исповедников Российских в Норильске, закладку которого Патриарх совершил в 2015 году. Освящение храма, возведенного на средства компании «Норникель», состоится 11 сентября.
Предстоятель Русской Церкви постоянно уделяет особое внимание развитию наших северных епархий, расположенных на территории Крайнего Севера, Заполярья. Здесь Церковь развивает пастырскую, социальную, образовательную работу. И очень важно понимать, что несмотря на то, что по сравнению с епархиями в центральной России, здесь живет гораздо меньше людей, развитие именно этих небольших по числу прихожан епархий имеет приоритетное значение для нашей Церкви», сообщил иерей Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха.

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    Список новостей

 7 сентября 2018 
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 6 сентября 2018 
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15:12   В Дудинке появится Центр космического мониторинга. 14:53   В Норильске определился чемпион города по футболу.
14:21   В Норильске состоялось праздничное открытие сада камней. 13:33   4 сентября в Норильске стартовал дополнительный период пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.
12:01   Норильчане определят территории благоустройства города. 9 сентября, в день выборов губернатора Красноярского края, граждане смогут отдать ... 11:56   Музей Норильска в выходные проведет субботник в сквере, а также экологическую акцию «Где обедал воробей».
11:17   В Норильске выявили точку продажи запрещенного непищевого алкоголя. 10:50   В Норильске инвалида подозревают в мошенничестве с выплатами.
10:49   Заполярная команда приветствует нового наставника. У МФК «Норильский никель» новый главный тренер. 10:30   26-летнего норильчанина осудят за наркотики и угон.
09:55   В предстоящее воскресенье, 9 сентября, в Норильске будет организован бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

 5 сентября 2018 
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21:36   Первые результаты проверки инцидента на рейсе Москва - Норильск: пилоты Boeing пытались обойти грозовое облако, но их «зацепило». 21:19   Уже почти два с половиной млн тонн грузов перевезло Енисейское пароходство в текущую навигацию.
19:08   Штормовое предупреждение. 19:07   Несчастный случай на производстве.
16:51   В норильской мэрии отчитались о готовности к выборам губернатора Красноярского края. 16:29   Норильские полицейские обеспечат безопасность в Единый день голосования.
16:20   У эстафеты огня зимней Универсиады - 2019 появился официальный сайт. 16:07   В Норильске 5 сентября прошла акция «Донор - кровь – жизнь».
14:39   В субботу, 8 сентября, в 14 часов в публичной библиотеке состоится встреча с коллекционером Станиславом Степановым - «Культ поэта. Владимир Маяковский». 13:40   Культурные «адепты». Краевыми и городскими наградами отмечены около 30 норильчан, работающих на ниве культуры или тесно сотрудничающих с этой отраслью в родном городе.
13:32   Сильный ветер и моросящий дождь не помешали сотрудникам структурных подразделений администрации Норильска провести субботник в районе строящегося перинатального центра. 13:11   Опять посадки. Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября.
13:08   К сведению водителей! В воскресенье, 9 сентября, часть Ленинского проспекта будет временно закрыта для движения транспорта. 13:00   Около трех тысяч юных норильчан были охвачены этим летом организованным отдыхом. Об итогах оздоровительной кампании рассказала заместитель главы города Наталья Коростелева.
12:29   Александр Соколов покинул пост главного тренера МФК «Норильский никель».




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