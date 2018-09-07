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7 сентября 2018, 19:10



Святейший Патриарх Кирилл посетит Норильскую епархию

Предстоятель Русской Церкви постоянно уделяет особое внимание развитию наших северных епархий, расположенных на территории Крайнего Севера, Заполярья. Здесь Церковь развивает пастырскую, социальную, образовательную работу. И очень важно понимать, что несмотря на то, что по сравнению с епархиями в центральной России, здесь живет гораздо меньше людей, развитие именно этих небольших по числу прихожан епархий имеет приоритетное значение для нашей Церкви», сообщил иерей Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха.

Просмотров:136 «После визита в Когалым Предстоятель Русской Православной Церкви 10 и 11 сентября посетит одну из северных епархий нашей Церкви – Норильскую. Патриарх уже второй раз совершает визит в эту епархию. Предстоятель Русской Церкви посетит город Дудинку и село Хатанга, которое считается самым северным населенным пунктом России. В этих отдаленных местах Патриарх совершит богослужения, преподаст свое благословение местным жителям, в том числе представителям коренных малочисленных народов Севера. Ключевым событием визита станет Великое освящение храма Новомучеников и исповедников Российских в Норильске, закладку которого Патриарх совершил в 2015 году. Освящение храма, возведенного на средства компании «Норникель», состоится 11 сентября.Предстоятель Русской Церкви постоянно уделяет особое внимание развитию наших северных епархий, расположенных на территории Крайнего Севера, Заполярья. Здесь Церковь развивает пастырскую, социальную, образовательную работу. И очень важно понимать, что несмотря на то, что по сравнению с епархиями в центральной России, здесь живет гораздо меньше людей, развитие именно этих небольших по числу прихожан епархий имеет приоритетное значение для нашей Церкви», сообщил иерей Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха.