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7 сентября 2018, 19:32



В Норильске продолжают благоустраивать детские игровые площадки

Сегодня площадку посетил заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин. Он высоко оценил качество работы и поблагодарил горожан, которые проголосовали за благоустройство территории. «Здесь и раньше была игровая площадка, но тот комплекс, который на ней находился, отработал свой срок и стал непригоден и небезопасен для эксплуатации. В то же время мы учли пожелания горожан, которые на президентских выборах голосовали и за обновление территории, поэтому во многом благодаря их активной жизненной позиции здесь и появилась обновленная площадка. Помимо этого адреса, в этом году уже появились или еще появятся детские площадки по адресам: Б. Хмельницкого, 1, Набережная Урванцева, 33, Комсомольская, 30, Орджоникидзе, 10В, Нансена, 53, 54, Ленинский проспект, 37. Затраты составили порядка 16 млн рублей», - сказал Николай Жигулин. Собеседник также отметил, что на выборах губернатора Красноярского края, которые пройдут в это воскресенье, 9 сентября, будет проведено очередное анкетирование, и горожане вновь смогут выбрать наиболее предпочтительные территории для благоустройства. «В следующем году мы планируем обустроить 15 детских площадок, но по каким именно адресам, зависит от норильчан. Поэтому я призываю горожан проявить свой гражданский долг и 9 сентября не только прийти на избирательные участки, но и принять участие в анкетировании», - добавил Николай Жигулин.

Просмотров:118 На этот раз новая игровая зона появилась во дворе дома №23 по ул. Набережная Урванцева. Ее площадь составила 320 кв. м., площадка оборудована современным игровым комплексом с безопасным резиновым покрытием. Стоимость объекта с учетом всех общестроительных работ составила 1,5 млн рублей.Сегодня площадку посетил заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин. Он высоко оценил качество работы и поблагодарил горожан, которые проголосовали за благоустройство территории.«Здесь и раньше была игровая площадка, но тот комплекс, который на ней находился, отработал свой срок и стал непригоден и небезопасен для эксплуатации. В то же время мы учли пожелания горожан, которые на президентских выборах голосовали и за обновление территории, поэтому во многом благодаря их активной жизненной позиции здесь и появилась обновленная площадка. Помимо этого адреса, в этом году уже появились или еще появятся детские площадки по адресам: Б. Хмельницкого, 1, Набережная Урванцева, 33, Комсомольская, 30, Орджоникидзе, 10В, Нансена, 53, 54, Ленинский проспект, 37. Затраты составили порядка 16 млн рублей», - сказал Николай Жигулин.Собеседник также отметил, что на выборах губернатора Красноярского края, которые пройдут в это воскресенье, 9 сентября, будет проведено очередное анкетирование, и горожане вновь смогут выбрать наиболее предпочтительные территории для благоустройства.«В следующем году мы планируем обустроить 15 детских площадок, но по каким именно адресам, зависит от норильчан. Поэтому я призываю горожан проявить свой гражданский долг и 9 сентября не только прийти на избирательные участки, но и принять участие в анкетировании», - добавил Николай Жигулин.