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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:41 Визит патриарха всея Руси в район Талнах завершен. Сейчас он направляется в Дудинку.
11:08 Состояние мужчины, которого в результате ДТП пронзила металлическая труба, оценивается сейчас врачами горбольницы как тяжёлое.
10:12 Сегодня святейший патриарх Кирилл освятит в Талнахе камень на месте будущего храма.
01:40 В Норильске подвели предварительные итоги выборов.
22:06 В Норильск прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это второй визит Патриарха в наш город
19:32 В Норильске продолжают благоустраивать детские игровые площадки
19:10 Святейший Патриарх Кирилл посетит Норильскую епархию
17:03 На двух этажах детской поликлиники на Бегичева, 24, появились небольшие игровые площадки. Малыши, которые пришли с родителями к врачу, могут беззаботно проводить время ожидания в коридоре больницы
16:52 На "Оль-Гуле" к началу лыжного сезона будет запущена новая светодиодная система освещения
16:11 Сегодня утром на Надеждинском металлургическом заводе произошло возгорание галереи транспортировки шлака
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