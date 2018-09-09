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9 сентября 2018, 22:06

В Норильск прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это второй визит Патриарха в наш город


В аэропорту высокого гостя встречали представители местной власти, «Норникеля», священнослужители Красноярской митрополии.
«Предстоятель Русской Православной Церкви посетит город Дудинку и село Хатанга, которое считается самым северным населенным пунктом России. В этих отдаленных местах Патриарх совершит богослужения, преподаст свое благословение местным жителям, в том числе представителям коренных малочисленных народов Севера», — сообщил руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
Завтра Патриарх заложит храм великомученицы Варвары в Талнахе, а 11 сентября совершит в Норильске чин великого освящения храма святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской, заложенного во время Первосвятительского визита в 2015 году. Тогда Патриарх освятил закладной крест под строительство храмового комплекса, который возводился на средства компании «Норникель».
«Предстоятель Русской Церкви уделяет особое внимание развитию наших северных епархий, расположенных на территории Крайнего Севера, Заполярья. Здесь Церковь ведет активную пастырскую, социальную, образовательную работу. И очень важно понимать: хотя здесь, по сравнению с епархиями в центральной России, живет гораздо меньше людей, развитие именно этих небольших по числу прихожан епархий имеет приоритетное значение для нашей Церкви», — отметил руководитель Патриаршей пресс-службы.
Стоит также отметить, что предваряя визит Патриарха, в конце недели в Норильск прибыли священнослужители Красноярской митрополии.
Вечером 8 сентября 2018 года в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Высокопреосвященнейший Пантелеимон, митрополит Красноярский и Ачинский совершил Всенощное бдение, а сегодня утром - Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили архиереи Красноярской митрополии: Преосвященнейший Филарет, епископ Канский и Богучанский; Преосвященнейший Никанор, епископ Енисейский и Лесосибирский; Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский; благочинные, настоятели и клирики красноярской митрополии. Богослужебные песнопения во время службы исполнил третий академический хор Московской Духовной Академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).
Сегодня же днем представители духовенства посетили мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». Высокпреосвященнейший Пантелеимон, митрополит Красноярский и Ачинский возглавил заупокойное Богослужение за всех в годину лихолетий безвинно умученных и убиенных в «Норильлаге».

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22:06   В Норильск прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это второй визит Патриарха в наш город

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15:12   В Дудинке появится Центр космического мониторинга. 14:53   В Норильске определился чемпион города по футболу.
14:21   В Норильске состоялось праздничное открытие сада камней. 13:33   4 сентября в Норильске стартовал дополнительный период пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.
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