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10 сентября 2018, 01:40



В Норильске подвели предварительные итоги выборов.



Просмотров:502 Норильск прошел очередные испытания выборами. На этот раз избирали главу региона. По предварительным данным, большее количество голосов получил врио губернатора Александр Усс. Норильск проявил активность, и в целом по краю явка заполярного города больше среднего значения по Красноярскому краю и больше показателей явки некоторых городов края. На избирательные участки в Большом Норильске пришли больше 43% избирателей. 60% голосов отдано за Усса А. В. На 36 избирательных участках работали депутаты Норильского городского Совета. В адрес депутатов поступило 126 обращений, из них 10 письменных. На одном участке обратились по работе участковой комиссии. По словам председателя норильского горсовета Александра Пестрякова, вопрос был сразу же решен.