Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 сентября 2018, 10:12



Сегодня святейший патриарх Кирилл освятит в Талнахе камень на месте будущего храма.

Надпись на камне гласит: «Во имя отца и сына и святого духа. Основан храм сей в честь и память великомученицы Варвары святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом в лето от Рождества Христова 2018 года месяца сентября». Норильские священники подготавливают площадку под богослужение. Краткий молебен пройдёт при участии духовенства города и края.

Просмотров:238 В Талнахе на улице Бауманской в районе торгового центра «Талнах» уже собрался народ. Через час патриарх, прибывший в наш город вчера вечером, освятит камень, закладка которого произведена на месте построения будущего храма в честь святой, которая покровительствует всем работающим под землёй: горнякам, шахтёрам, рударям.Надпись на камне гласит:«Во имя отца и сына и святого духа.Основан храм сей в честь и память великомученицы Варвары святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом в лето от Рождества Христова 2018 года месяца сентября».Норильские священники подготавливают площадку под богослужение. Краткий молебен пройдёт при участии духовенства города и края.