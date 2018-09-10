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10 сентября 2018, 11:08



Состояние мужчины, которого в результате ДТП пронзила металлическая труба, оценивается сейчас врачами горбольницы как тяжёлое.

31-летний мужчина за рулём легкового автомобиля не справился с управлением, и машина слетела с моста в районе Бауманской, 35, в Талнахе. В результате ДТП водитель получил ранение грудной клетки – его насквозь пронзила металлическая труба. Предполагается, что водитель был нетрезвым.

Просмотров:203 Реанимационная бригада скорой помощи доставила пострадавшего в дорожной аварии в Норильскую межрайонную больницу № 1 в воскресенье утром.31-летний мужчина за рулём легкового автомобиля не справился с управлением, и машина слетела с моста в районе Бауманской, 35, в Талнахе. В результате ДТП водитель получил ранение грудной клетки – его насквозь пронзила металлическая труба.Предполагается, что водитель был нетрезвым.