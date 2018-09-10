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10 сентября 2018, 12:41



Визит патриарха всея Руси в район Талнах завершен. Сейчас он направляется в Дудинку.

После закладки камня на месте будущего храма патриарх в сопровождении архиереев последовал в центр «Лествица», там его познакомили с работой православной реабилитационной службы, а также он посетил Свято-Троицкий храм. Завтра, 11 сентября, патриарх Кирилл совершит в Норильске чин великого освящения храма святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, заложенного во время первосвятительского визита в сентябре 2015 года. Тогда патриарх освятил закладной крест под строительство храмового комплекса, который возводился на средства компании «Норникель».

Просмотров:156 В Талнахе патриарх Кирилл заложил капсулу в основание камня под закладку нового храма великомученицы Варвары и обратился к присутствующим на молебне горожанам. Святейший напомнил, что не все в нашей жизни зависит от наших устремлений и надежд, образования, способностей, труда; что есть еще сила, которая помогает нам в тех или иных свершениях, и эта сила - Господь.После закладки камня на месте будущего храма патриарх в сопровождении архиереев последовал в центр «Лествица», там его познакомили с работой православной реабилитационной службы, а также он посетил Свято-Троицкий храм.Завтра, 11 сентября, патриарх Кирилл совершит в Норильске чин великого освящения храма святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, заложенного во время первосвятительского визита в сентябре 2015 года. Тогда патриарх освятил закладной крест под строительство храмового комплекса, который возводился на средства компании «Норникель».