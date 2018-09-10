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10 сентября 2018, 14:07



Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил столицу Таймыра.

Предстоятель Русской православной церкви подарил дудинскому храму икону Божей Матери «Умиление». Благословение патриарха в виде маленьких иконок получили и все прихожане. Святейший Патриарх пообщался с представителями коренных малочисленных народов Севера. Детвора подарила ему лукошко с северными ягодами, чем очень порадовало гостя. Оказалось, патриарх Кирилл в детстве очень любил собирать ягоды, а морошка - его любимая ягода. Из Дудинки патриарх отправится в село Хатангу для совершения богослужения и посещения Свято-Богоявленского храма.

Просмотров:334 Он освятил дудинскую Свято-Введенскую церковь. На Набережной площади патриарх Кирилл обратится к жителям города Дудинка с приветствием и благословением. Он сказал, что давно хотел побывать в этом северном городе, и наконец мечта сбылась. Дудинка, по его мнению, имеет очень большое значение не только для Таймыра, но и для всей России, так как является воротами для кораблей, идущих по Северному морскому пути. Люди, которые здесь живут, работают, - это очень сильные мужественные люди, считает патриарх. Он пожелал всем хранить православную веру, укреплять семейные узы, сохранять здоровье.Предстоятель Русской православной церкви подарил дудинскому храму икону Божей Матери «Умиление». Благословение патриарха в виде маленьких иконок получили и все прихожане.Святейший Патриарх пообщался с представителями коренных малочисленных народов Севера. Детвора подарила ему лукошко с северными ягодами, чем очень порадовало гостя. Оказалось, патриарх Кирилл в детстве очень любил собирать ягоды, а морошка - его любимая ягода.Из Дудинки патриарх отправится в село Хатангу для совершения богослужения и посещения Свято-Богоявленского храма.