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10 сентября 2018, 14:21



Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляют в Норильске 16 135 рублей.

Размер ежемесячной выплаты, предоставляемый на территории муниципального образования город Норильск, составляет 16 135 руб. Ежемесячная выплата производится до достижения ребенком возраста полутора лет, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, он является гражданином Российской Федерации, а доход семьи не превышает сумму 24 843 руб. на каждого члена семьи. С начала года в городское управление социальной политики по вопросу предоставления ежемесячной выплаты обратились 188 заявителей.

Просмотров:281 С целью совершенствования государственной политики в сфере защиты детства президентом РФ 2018-2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства. В целях поддержки материнства, детства и демографии с 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон, предоставляющий право на получение выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка после 1 января 2018 года.Размер ежемесячной выплаты, предоставляемый на территории муниципального образования город Норильск, составляет 16 135 руб.Ежемесячная выплата производится до достижения ребенком возраста полутора лет, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, он является гражданином Российской Федерации, а доход семьи не превышает сумму 24 843 руб. на каждого члена семьи.С начала года в городское управление социальной политики по вопросу предоставления ежемесячной выплаты обратились 188 заявителей.