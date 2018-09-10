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10 сентября 2018, 14:52



Движение автотранспорта по Талнахской возобновляется в обычном режиме.



Просмотров:275 В связи с окончанием работ по сносу многоквартирного дома № 59 на ул. Талнахской, а также окончанием ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети с 11 сентября будут сняты ограничения в движении транспорта по ул. Талнахской. Движение автобусов по муниципальным маршрутам будет осуществляться по установленным схемам движения (без заезда на ул. Лауреатов).