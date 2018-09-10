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10 сентября 2018, 15:01



9 сентября на выборах губернатора Красноярского края победил Александр Усс.

Современные системы подсчета голосов позволили крайизбиркому уже через несколько часов после закрытия участков понять расклад сил. Доверие избирателей распределилось следующим образом: представитель ЛДПР Егор Бондаренко получил 23,34% голосов, Александр Лымпио – 12,32%, Александр Усс – 60,19%. А что же Норильск? Норильск за неравнодушие, высокую явку и ответственность за будущее города мэр Ринат Ахметчин поблагодарил уже поздней ночью, когда стало понятно, как горожане отнеслись к этим выборам. Норильская явка оказалась вдвое выше средней общекраевой, где всего немногим больше 23%. В отдельных промышленных районах - и того меньше. А в Норильске при высокой явке и высокий процент проголосовавших за единоросса Александра Усса – 61,88%. Его соперники - кандидат от ЛДПР Бондаренко и кандидат от СР Лымпио - получили по 22,49% и 11,74% соответственно. Самый низкий процент избирателей, поддержавших Усса, – в Богучанской и Шарыповской городских группах. Столь высокая явка в Норильске и высокий процент проголосовавших за Александра Усса обязывает его сделать очередной шаг навстречу заполярному городу. Этот шаг вперед и поддержку наш город хочет ощущать во всех отраслях: в образовании, медицине, социальной политике, а главное – в продвижении вперед программы обновления города. Голосование проходило спокойно, без жалоб на нарушения, периодически докладывал представителям СМИ Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов. Была одна жалоба на работу участковой избирательной комиссии, но вопрос сразу же решили. 9 сентября в течение дня на избирательных участках работали депутаты горсовета. Всего в их адрес поступило 126 обращений по разным вопросам, из них 10 письменных. Более активно в этот раз горожане высказывались и за формирование комфортной городской среды. На некоторых участках люди стояли в очереди, чтобы проголосовать в пользу того или иного вида благоустройства. В числе первых избирателей был и председатель Законодательного собрания края норильчанин Дмитрий Свиридов, который по-прежнему зарегистрирован в Норильске. Голосуя за благоустройство, он высказался в пользу детских площадок. Его коллега, председатель норильского горсовета Александр Пестряков, считает, что надо строить больше спортивных площадок. А мэр Норильска Ринат Ахметчин в качестве приоритетного направления определил асфальтировку придомовых территорий. Общий итог голосования по благоустройству подведут к концу недели, тогда же и станет ясно, как спланируют распределение бюджетных средств в этой части.

Просмотров:331 И хотя результаты до официального их опубликования считаются предварительными, ситуацию уже вряд ли что способно изменить. Усс победил, и победил с большим отрывом. Процент проголосовавших за него оказался выше, чем голосовавших за прежнего губернатора Виктора Толоконского.Современные системы подсчета голосов позволили крайизбиркому уже через несколько часов после закрытия участков понять расклад сил. Доверие избирателей распределилось следующим образом: представитель ЛДПР Егор Бондаренко получил 23,34% голосов, Александр Лымпио – 12,32%, Александр Усс – 60,19%.А что же Норильск? Норильск за неравнодушие, высокую явку и ответственность за будущее города мэр Ринат Ахметчин поблагодарил уже поздней ночью, когда стало понятно, как горожане отнеслись к этим выборам. Норильская явка оказалась вдвое выше средней общекраевой, где всего немногим больше 23%. В отдельных промышленных районах - и того меньше. А в Норильске при высокой явке и высокий процент проголосовавших за единоросса Александра Усса – 61,88%. Его соперники - кандидат от ЛДПР Бондаренко и кандидат от СР Лымпио - получили по 22,49% и 11,74% соответственно. Самый низкий процент избирателей, поддержавших Усса, – в Богучанской и Шарыповской городских группах.Столь высокая явка в Норильске и высокий процент проголосовавших за Александра Усса обязывает его сделать очередной шаг навстречу заполярному городу. Этот шаг вперед и поддержку наш город хочет ощущать во всех отраслях: в образовании, медицине, социальной политике, а главное – в продвижении вперед программы обновления города.Голосование проходило спокойно, без жалоб на нарушения, периодически докладывал представителям СМИ Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов. Была одна жалоба на работу участковой избирательной комиссии, но вопрос сразу же решили. 9 сентября в течение дня на избирательных участках работали депутаты горсовета. Всего в их адрес поступило 126 обращений по разным вопросам, из них 10 письменных.Более активно в этот раз горожане высказывались и за формирование комфортной городской среды. На некоторых участках люди стояли в очереди, чтобы проголосовать в пользу того или иного вида благоустройства. В числе первых избирателей был и председатель Законодательного собрания края норильчанин Дмитрий Свиридов, который по-прежнему зарегистрирован в Норильске. Голосуя за благоустройство, он высказался в пользу детских площадок. Его коллега, председатель норильского горсовета Александр Пестряков, считает, что надо строить больше спортивных площадок. А мэр Норильска Ринат Ахметчин в качестве приоритетного направления определил асфальтировку придомовых территорий. Общий итог голосования по благоустройству подведут к концу недели, тогда же и станет ясно, как спланируют распределение бюджетных средств в этой части.