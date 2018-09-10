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10 сентября 2018, 15:14



Иерархи Красноярской митрополии посетили мемориальный комплекс «Норильская Голгофа».

Высокопреосвященнейший Пантелеимон, митрополит Красноярский и Ачинский, возглавил заупокойное Богослужение за всех в годину лихолетий безвинно умученных и убиенных в «Норильлаге». Богослужебные песнопения исполнили третий академический хор Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Просмотров:234 9 сентября 2018 года иерархи Красноярской митрополии посетили мемориальный комплекс «Норильская Голгофа».Высокопреосвященнейший Пантелеимон, митрополит Красноярский и Ачинский, возглавил заупокойное Богослужение за всех в годину лихолетий безвинно умученных и убиенных в «Норильлаге».Богослужебные песнопения исполнили третий академический хор Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).