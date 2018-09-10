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10 сентября 2018, 15:29



В Норильске парень украл из бардачка припаркованной машины почти 300 тысяч рублей.

По данному факту следователями городского отдела МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», совершенная в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

Просмотров:277 26-летний норильчанин, оказавшись во дворе дома на ул. Хантайской, увидел припаркованный автомобиль. Он разбил боковое стекло правой передней пассажирской двери, проник в салон, откуда похитил деньги в размере 290 тысяч рублей, которые находились в бардачке. С места совершения преступления злоумышленник скрылся, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следователями городского отдела МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», совершенная в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.