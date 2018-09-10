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10 сентября 2018, 15:29

В Норильске парень украл из бардачка припаркованной машины почти 300 тысяч рублей.


26-летний норильчанин, оказавшись во дворе дома на ул. Хантайской, увидел припаркованный автомобиль. Он разбил боковое стекло правой передней пассажирской двери, проник в салон, откуда похитил деньги в размере 290 тысяч рублей, которые находились в бардачке. С места совершения преступления злоумышленник скрылся, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следователями городского отдела МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», совершенная в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

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16:44   Российские банкноты снова претерпят изменения. Необходимость модернизации признал Гознак. 16:35   С 1 января 2019 года пенсии по старости проиндексируют на 7,05 процента.
15:12   В Дудинке появится Центр космического мониторинга. 14:53   В Норильске определился чемпион города по футболу.
14:21   В Норильске состоялось праздничное открытие сада камней. 13:33   4 сентября в Норильске стартовал дополнительный период пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.
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10:49   Заполярная команда приветствует нового наставника. У МФК «Норильский никель» новый главный тренер.




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