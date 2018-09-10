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10 сентября 2018, 16:07



Более 2000 многодетных семей Норильска получили сертификаты на краевой материнский (семейный) капитал.

Лица, получившие сертификат, могут распорядиться средствами краевого материнского капитала в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей по следующим направлениям: - на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Красноярского края, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; - на приобретение технических средств реабилитации; - на получение денежных выплат (в размере не более 12 000 руб. в год); - на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке на территории Красноярского края, предоставленном лицу, получившему сертификат, либо его супругу; - на ремонт печного отопления и (или) электропроводки (в размере не более 10 000 руб.). По истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей распоряжаться средствами краевого материнского капитала можно в полном объеме либо по частям на получение образования, на приобретение транспортных средств, либо на улучшение жилищных условий (без привлечения кредита). Управление социальной политики Норильска уже выдало 2408 сертификатов на краевой материнский (семейный) капитал. Большинство семей отдают предпочтение денежным выплатам, некоторые решают направить средства на улучшение жилищных условий, реже краевой материнский капитал используют на покупку транспорта или образование.

Просмотров:220 С июля 2011 года краевым законодательством с целью улучшения качества жизни и быта семей с тремя и более детьми, при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей выдается сертификат на краевой материнский (семейный) капитал. Размер краевого материнского (семейного) капитала составляет 136 946 рублей.Лица, получившие сертификат, могут распорядиться средствами краевого материнского капитала в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей по следующим направлениям:- на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Красноярского края, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией;- на приобретение технических средств реабилитации;- на получение денежных выплат (в размере не более 12 000 руб. в год);- на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке на территории Красноярского края, предоставленном лицу, получившему сертификат, либо его супругу;- на ремонт печного отопления и (или) электропроводки (в размере не более 10 000 руб.).По истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей распоряжаться средствами краевого материнского капитала можно в полном объеме либо по частям на получение образования, на приобретение транспортных средств, либо на улучшение жилищных условий (без привлечения кредита).Управление социальной политики Норильска уже выдало 2408 сертификатов на краевой материнский (семейный) капитал. Большинство семей отдают предпочтение денежным выплатам, некоторые решают направить средства на улучшение жилищных условий, реже краевой материнский капитал используют на покупку транспорта или образование.