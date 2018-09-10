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10 сентября 2018, 16:19



В Норильске прошел «Осенний разгуляй», на котором сотрудники полиции и МЧС продемонстрировали спецтехнику.

Полицейские демонстрировали оружие и специальные средства, которые стоят на вооружении органов внутренних дел, а также специальное обмундирование – каски, бронежилеты, наручники и резиновые палки. Интерес граждан, особенно детворы, вызвало оружие – автомат Калашникова и пистолет Макарова, оборудование, используемое сотрудниками экспертно-криминалистического подразделения при изъятии следов на месте преступления.

Просмотров:240 9 сентября на Комсомольской площади полицейские и спасатели организовали выставку специализированной техники.Полицейские демонстрировали оружие и специальные средства, которые стоят на вооружении органов внутренних дел, а также специальное обмундирование – каски, бронежилеты, наручники и резиновые палки.Интерес граждан, особенно детворы, вызвало оружие – автомат Калашникова и пистолет Макарова, оборудование, используемое сотрудниками экспертно-криминалистического подразделения при изъятии следов на месте преступления.