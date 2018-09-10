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10 сентября 2018, 17:03



После закладки камня на месте основания новой церкви патриарх посетил Свято-Троицкий храм в Талнахе и православный центр «Лествица».

Кстати, 11 сентября отмечается день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - день, когда священство, миряне и в том числе подопечные «Лествицы» молятся об избавлении от тяжких страстей: алкоголизма, наркомании и курения. В этот день в светском мире отмечается Всероссийский день трезвости. Директор «Лествицы» Ирина Хубецова познакомила патриарха Кирилла с многочисленными проектами центра, а также с его обитателями: «В свое время мы приняли решение, что будем учить людей ходить в церкви, читать закон Божий, но теперь мы участвуем и в Рождественских чтениях, и в семинарах на православную тематику. Мы адаптировали под себя программы по воцерковлению людей и приобщению их к труду, в том числе программу «Метаморфоза», «Добросердие» и другие». Руководитель «Лествицы» и высокий духовный гость в память об этом дне обменялись подарками, после чего патриарх Кирилл дал высокую оценку труду созидателям и вдохновителям православного реабилитационного центра. «Это замечательное явление в жизни нашей церкви. Понятно, когда сталкиваешься с такими центрами в больших городах. Но на такой малой территории я не ожидал увидеть столь слаженную социальную работу для особой категории людей. Как в церкви, они начинают тут жить по-новому: молиться, узнавать слово Божие, совершать благие поступки. Благодарю вас за пример такого доброделания», - сказал он.

Просмотров:272 Напомним, «Лествица» находится под окормлением духовенства храма, там с помощью волонтеров и сестер милосердия проходят реабилитацию люди, подверженные различным формам химической зависимости.Кстати, 11 сентября отмечается день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - день, когда священство, миряне и в том числе подопечные «Лествицы» молятся об избавлении от тяжких страстей: алкоголизма, наркомании и курения. В этот день в светском мире отмечается Всероссийский день трезвости.Директор «Лествицы» Ирина Хубецова познакомила патриарха Кирилла с многочисленными проектами центра, а также с его обитателями: «В свое время мы приняли решение, что будем учить людей ходить в церкви, читать закон Божий, но теперь мы участвуем и в Рождественских чтениях, и в семинарах на православную тематику. Мы адаптировали под себя программы по воцерковлению людей и приобщению их к труду, в том числе программу «Метаморфоза», «Добросердие» и другие».Руководитель «Лествицы» и высокий духовный гость в память об этом дне обменялись подарками, после чего патриарх Кирилл дал высокую оценку труду созидателям и вдохновителям православного реабилитационного центра.«Это замечательное явление в жизни нашей церкви. Понятно, когда сталкиваешься с такими центрами в больших городах. Но на такой малой территории я не ожидал увидеть столь слаженную социальную работу для особой категории людей. Как в церкви, они начинают тут жить по-новому: молиться, узнавать слово Божие, совершать благие поступки. Благодарю вас за пример такого доброделания», - сказал он.