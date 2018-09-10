Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 сентября 2018, 17:31



Президент «Норникеля» Владимир Потанин в ходе рабочего визита в Норильск посетил ВС-10 рудника «Скалистый», где строители достигли самой глубокой точки в Евразии.

«Этот объект является уникальным не только для постсоветского пространства, но и для всей мировой горно-металлургической отрасли. Глубина шахты – 2 км 56 м. Производительность рудника составит порядка 2 млн 400 тысяч тонн богатой руды в год, которая очень вовремя ложится в продуктовую линейку нашей компании. Я уверен, что для «Норникеля» это яркий момент в истории», - сказал Владимир Потанин. Говоря о том, как скоро окупятся инвестиции, вложенные в строительство рудника, президент «Норникеля» отметил, что с тех пор, как «Скалистый» начал давать товарную продукцию, инвестиции уже стали окупаться. В прошлом году почти 1 млн 900 тысяч тонн руды было выдано на-гора, в этом году ожидается уже примерно 2 млн 200 тысяч тонн с последующим увеличением. Как пояснил Потанин, отдача на капитал по этому объекту – одна из самых высоких, которых вообще можно было бы представить в отрасли. «Мы должны перейти от политики удержания тех объемов, которые исторически производили, к политике роста. Когда я и новая команда пришли к руководству «Норникелем», первые пять лет ушли на подготовку к рывку - на модернизацию и на проведение реконфигурации, что стало своеобразной тренировкой для последующей конкуренции на международном рынке. Такой объект, как «Скалистый», как раз и позволяет нам выйти на политику роста к 2023-2024 годам, что для нас очень важно», - заметил Владимир Потанин. Поэтапное строительство «Скалистого» началось в 1986 году, а первый пусковой комплекс вошел в эксплуатацию в 2004 году. За последние 14 лет было отбито более 4,1 кубических метра горной массы, добыто и поднято на-гора более 13 млн тонн руды. Строительство рудника - ключевой инвестиционный проект «Норникеля», который в значительной мере определяет перспективу развития минерально-сырьевой базы компании. При этом на балансе рудника числится около 60 млн тонн богатой руды, более 20 млн тонн медистой руды, а также вкрапленная руда. По расчетам, обеспеченность запасов находится на уровне 40-45 лет. Также добавим, что проект развития «Скалистого» оценивается в сумму порядка 134 млрд руб. Строительство стволов ведет немецкая компания Thyssen Schachtbau. К 2022 году двумя самыми глубокими в Евразии стволами - вентиляционным и скипо-клетьевым, будет вскрыто месторождение богатых руд (глубокие залежи Октябрьского месторождения) на глубине более 1700 метров. Примечательно, что все решения, реализуемые в проекте по вскрытию и извлечению запасов рудника с глубины более 1500 метров, в практике горнорудной промышленности являются уникальными и не имеющими аналогов в России и Евразии.

Просмотров:370 Говоря о том, как скоро окупятся инвестиции, вложенные в строительство рудника, президент «Норникеля» отметил, что с тех пор, как «Скалистый» начал давать товарную продукцию, инвестиции уже стали окупаться. В прошлом году почти 1 млн 900 тысяч тонн руды было выдано на-гора, в этом году ожидается уже примерно 2 млн 200 тысяч тонн с последующим увеличением. Как пояснил Потанин, отдача на капитал по этому объекту – одна из самых высоких, которых вообще можно было бы представить в отрасли.Поэтапное строительство «Скалистого» началось в 1986 году, а первый пусковой комплекс вошел в эксплуатацию в 2004 году. За последние 14 лет было отбито более 4,1 кубических метра горной массы, добыто и поднято на-гора более 13 млн тонн руды. Строительство рудника - ключевой инвестиционный проект «Норникеля», который в значительной мере определяет перспективу развития минерально-сырьевой базы компании. При этом на балансе рудника числится около 60 млн тонн богатой руды, более 20 млн тонн медистой руды, а также вкрапленная руда. По расчетам, обеспеченность запасов находится на уровне 40-45 лет.Также добавим, что проект развития «Скалистого» оценивается в сумму порядка 134 млрд руб. Строительство стволов ведет немецкая компания Thyssen Schachtbau. К 2022 году двумя самыми глубокими в Евразии стволами - вентиляционным и скипо-клетьевым, будет вскрыто месторождение богатых руд (глубокие залежи Октябрьского месторождения) на глубине более 1700 метров. Примечательно, что все решения, реализуемые в проекте по вскрытию и извлечению запасов рудника с глубины более 1500 метров, в практике горнорудной промышленности являются уникальными и не имеющими аналогов в России и Евразии.