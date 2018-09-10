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10 сентября 2018, 20:52



Президент «Норникеля» дал старт серному проекту. Сегодня на площадке медного завода заложили камень под строительство нового подразделения компании

В рамках реализации экологических мероприятий процессы конвертирования и частично анодной плавки будут переведены с медного завода на Надеждинский металлургический завод. В результате наиболее «грязные» производственные мощности медного завода будут выведены из зоны прямого воздействия на жилые районы Норильска, и все основные пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации диоксида серы. Серный проект очень ждали норильчане. Его результатом должно стать более чем четырехкратное снижение выбросов, что позволит, как отметил глава компании «Норникель» Владимир Потанин, сделать производство металлов чистым, а жизнь людей в условиях Крайнего Севера и большого промышленного производства - комфортной и безопасной. 10 сентября 2018 года стало точкой отсчета решающей фазы серного проекта. На этом месте будет построен завод. Согласно планам, которые были сначала поддержаны президентом, а затем и закреплены в нормативных документах правительства, 2023 год – срок, когда эта проблема будет полностью решена. Она будет решена как на НМЗ, так и на МЗ. Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом заводе с производством серной кислоты и ее последующей нейтрализацией при помощи известняка с получением гипса, а также модернизация мощностей по улавливанию диоксида серы на медном заводе. Оба проекта основываются на отечественном оборудовании и технологиях.

Просмотров:291 Торжественная закладка камня прошла в присутствии полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, руководства компании «Норникель» и города. Таким образом началась реализация серного проекта, конечная цель которого - сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% к 2023 году.В рамках реализации экологических мероприятий процессы конвертирования и частично анодной плавки будут переведены с медного завода на Надеждинский металлургический завод. В результате наиболее «грязные» производственные мощности медного завода будут выведены из зоны прямого воздействия на жилые районы Норильска, и все основные пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации диоксида серы.Серный проект очень ждали норильчане. Его результатом должно стать более чем четырехкратное снижение выбросов, что позволит, как отметил глава компании «Норникель» Владимир Потанин, сделать производство металлов чистым, а жизнь людей в условиях Крайнего Севера и большого промышленного производства - комфортной и безопасной.10 сентября 2018 года стало точкой отсчета решающей фазы серного проекта. На этом месте будет построен завод. Согласно планам, которые были сначала поддержаны президентом, а затем и закреплены в нормативных документах правительства, 2023 год – срок, когда эта проблема будет полностью решена. Она будет решена как на НМЗ, так и на МЗ.Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом заводе с производством серной кислоты и ее последующей нейтрализацией при помощи известняка с получением гипса, а также модернизация мощностей по улавливанию диоксида серы на медном заводе. Оба проекта основываются на отечественном оборудовании и технологиях.