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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:00 Сергей Меняйло: «"Серный проект" "Норникеля" будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности»
09:41 Полпред президента Сергей Меняйло посетил перинатальный центр в Норильске: «При строительстве объекта такого уровня нельзя игнорировать недоделки и несоответствия»
09:28 Александр Усс: «Народ всегда прав, и результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным»
20:52 Президент «Норникеля» дал старт серному проекту. Сегодня на площадке медного завода заложили камень под строительство нового подразделения компании
17:31 Президент «Норникеля» Владимир Потанин в ходе рабочего визита в Норильск посетил ВС-10 рудника «Скалистый», где строители достигли самой глубокой точки в Евразии.
17:03 После закладки камня на месте основания новой церкви патриарх посетил Свято-Троицкий храм в Талнахе и православный центр «Лествица».
16:19 В Норильске прошел «Осенний разгуляй», на котором сотрудники полиции и МЧС продемонстрировали спецтехнику.
16:07 Более 2000 многодетных семей Норильска получили сертификаты на краевой материнский (семейный) капитал.
15:29 В Норильске парень украл из бардачка припаркованной машины почти 300 тысяч рублей.
15:14 Иерархи Красноярской митрополии посетили мемориальный комплекс «Норильская Голгофа».
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