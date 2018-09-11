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11 сентября 2018, 09:28



Александр Усс: «Народ всегда прав, и результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным»

«Я благодарю жителей региона и всех, кто имел отношение к организации процесса, нашу избирательную комиссию, представителей средств массовой информации, и, конечно же, самих участников - представителей разных политических партий. Выборы завершились. Произошло окончательное оформление нашего властного политического ландшафта как на уровне края, так и на уровне города. Что касается моего отношения к результатам голосования, могу сказать, что народ всегда прав, и любой результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным», - отметил Александр Усс. Руководитель края также отметил успешную реализацию поставленных год назад целей. «Это касается формирования городской и краевой команд, положительных изменений в краевом центре, выстраивания отношений с федеральным руководством, многих стратегических задач, которые сегодня определяют будущее нашего края. Ещё раз благодарю всех. У нас ещё многое впереди», - подчеркнул Александр Усс. В ходе итогового брифинга председателя избирательной комиссии края Алексея Подушкина, было объявлено, что за Александра Усса на выборах губернатора Красноярского края проголосовали 356 820 человек (60,19% избирателей). За Егора Бондаренко, который баллотировался от Красноярского регионального отделения ЛДПР, проголосовало 138 364 избирателя (23,34%), за Александра Лымпио - кандидата от партии «Справедливая Россия» свои голоса отдали 73 037 избирателей (12,32%). Общая явка составила 28,94%. Лидерами стали Северо-Енисейский и Шарыповский районы. В этих муниципальных образованиях свои голоса пришли отдать более 70% избирателей. Наиболее низкий процент проголосовавших граждан зафиксирован в Назаровском районе и городе Лесосибирске, где явка не достигла и 20%. Норильская явка оказалась вдвое выше средней общекраевой.

Просмотров:118 Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс прокомментировал завершившуюся кампанию по выборам главы региона и депутатов Красноярского городского Совета. Высказываясь о предварительных итогах выборов, руководитель территории подчеркнул, что избирательная кампания в Красноярском крае прошла в хороших демократических традициях.«Я благодарю жителей региона и всех, кто имел отношение к организации процесса, нашу избирательную комиссию, представителей средств массовой информации, и, конечно же, самих участников - представителей разных политических партий. Выборы завершились. Произошло окончательное оформление нашего властного политического ландшафта как на уровне края, так и на уровне города. Что касается моего отношения к результатам голосования, могу сказать, что народ всегда прав, и любой результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным», - отметил Александр Усс.Руководитель края также отметил успешную реализацию поставленных год назад целей. «Это касается формирования городской и краевой команд, положительных изменений в краевом центре, выстраивания отношений с федеральным руководством, многих стратегических задач, которые сегодня определяют будущее нашего края. Ещё раз благодарю всех. У нас ещё многое впереди», - подчеркнул Александр Усс.В ходе итогового брифинга председателя избирательной комиссии края Алексея Подушкина, было объявлено, что за Александра Усса на выборах губернатора Красноярского края проголосовали 356 820 человек (60,19% избирателей). За Егора Бондаренко, который баллотировался от Красноярского регионального отделения ЛДПР, проголосовало 138 364 избирателя (23,34%), за Александра Лымпио - кандидата от партии «Справедливая Россия» свои голоса отдали 73 037 избирателей (12,32%).Общая явка составила 28,94%. Лидерами стали Северо-Енисейский и Шарыповский районы. В этих муниципальных образованиях свои голоса пришли отдать более 70% избирателей. Наиболее низкий процент проголосовавших граждан зафиксирован в Назаровском районе и городе Лесосибирске, где явка не достигла и 20%.Норильская явка оказалась вдвое выше средней общекраевой.