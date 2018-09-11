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11 сентября 2018, 09:41



Полпред президента Сергей Меняйло посетил перинатальный центр в Норильске: «При строительстве объекта такого уровня нельзя игнорировать недоделки и несоответствия»

Перинатальный центр строился в особых геологических и климатических условиях Крайнего Севера. Прошли длительные конкурсные процедуры по выбору проекта, а также подрядной организации. В ходе строительства компания-подрядчик была заменена, поэтому работы шли в режиме наверстывания упущенных сроков. Как отметил полпред главы государства, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, объект построен и сдан в рекордно короткие сроки – три года с момента заключения государственного контракта с подрядной организацией. После проверки контрольно-надзорных органов недочетов выявлено не было. «Нужно понимать, при строительстве объекта такого уровня нельзя игнорировать недоделки и несоответствия, от этого могут зависеть жизни людей», – сказал Сергей Меняйло. По мнению полномочного представителя, для Красноярского края перинатальный центр необходим. Благодаря его работе существенно улучшится оказание медицинской помощи женщинам, появятся новые возможности по родовспоможению и выхаживанию детей. «В настоящее время подготовка к вводу в эксплуатацию центра находится на заключительной стадии, и сейчас особенно важно обеспечить жёсткий контроль за выполнением плана-графика, в котором должны быть учтены все мероприятия. Следует определить реальные, конкретные сроки. При этом нужно помнить, что речь идёт о самом ценном – здоровье женщин и их малышей», – подчеркнул полпред. Строительство перинатального центра осуществлялось в соответствии с «Программой развития перинатальных центров в Российской Федерации», утвержденной распоряжением правительства РФ от 9 декабря 2013 года. На возведение и оснащение центра затрачено 3,3 миллиарда рублей, 2,4 миллиарда из которых составляют средства краевого бюджета (более 70%).

Просмотров:90 В рамках рабочей поездки в Красноярский край полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил перинатальный центр в Норильске и обсудил с представителями региональных органов власти и органов местного самоуправления перспективы деятельности медицинского учреждения.Перинатальный центр строился в особых геологических и климатических условиях Крайнего Севера. Прошли длительные конкурсные процедуры по выбору проекта, а также подрядной организации. В ходе строительства компания-подрядчик была заменена, поэтому работы шли в режиме наверстывания упущенных сроков.Как отметил полпред главы государства, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, объект построен и сдан в рекордно короткие сроки – три года с момента заключения государственного контракта с подрядной организацией. После проверки контрольно-надзорных органов недочетов выявлено не было. «Нужно понимать, при строительстве объекта такого уровня нельзя игнорировать недоделки и несоответствия, от этого могут зависеть жизни людей», – сказал Сергей Меняйло.По мнению полномочного представителя, для Красноярского края перинатальный центр необходим. Благодаря его работе существенно улучшится оказание медицинской помощи женщинам, появятся новые возможности по родовспоможению и выхаживанию детей.«В настоящее время подготовка к вводу в эксплуатацию центра находится на заключительной стадии, и сейчас особенно важно обеспечить жёсткий контроль за выполнением плана-графика, в котором должны быть учтены все мероприятия. Следует определить реальные, конкретные сроки. При этом нужно помнить, что речь идёт о самом ценном – здоровье женщин и их малышей», – подчеркнул полпред.Строительство перинатального центра осуществлялось в соответствии с «Программой развития перинатальных центров в Российской Федерации», утвержденной распоряжением правительства РФ от 9 декабря 2013 года. На возведение и оснащение центра затрачено 3,3 миллиарда рублей, 2,4 миллиарда из которых составляют средства краевого бюджета (более 70%).