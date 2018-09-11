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11 сентября 2018, 10:00



Сергей Меняйло: «"Серный проект" "Норникеля" будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности»

«Для Сибири, на территории которой расположены ведущие российские предприятия металлургии, теплоэнергетики и добывающей промышленности, вопросы обеспечения экологической безопасности являются стратегически важными, – считает Сергей Меняйло. – Комплексное развитие таких регионов должно сохранять баланс интересов экологии, экономики, учитывая потребности населения и общества». Полпред напомнил о том, что президентом России в Указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, среди которых города Сибирского федерального округа – Красноярск и Норильск Красноярского края, Братск Иркутской области, Новокузнецк Кемеровской области, Омск, Чита. По словам полномочного представителя, решить поставленную задачу можно за счет технологического перевооружения и внедрения в производство лучших доступных технологий. В настоящее время крупными компаниями Сибири реализуются проекты, которые направлены не только на развитие производственной инфраструктуры, но также снижение экологической нагрузки на природную среду. «Безусловно, такие масштабные проекты требуют вложения значительных средств, однако, в конечном итоге, они смогут существенно улучшить качество жизни людей, которые проживают в сибирских городах и трудятся на этих предприятиях, – считает Сергей Меняйло. – Обеспечение права граждан на безопасную экологическую среду является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти и социально ответственного бизнес-сообщества». «Серный проект» – экологическая инициатива горно-металлургической компании «Норильский никель», которая позволит в перспективе кардинально снизить выбросы диоксида серы в атмосферу – на 75% меньше по сравнению с 2015 годом, когда компания начала активную работу над проектом. В результате в Норильском промышленном районе будут подлежать улавливанию 1,5-1,7 миллиона тонн диоксида серы в год, из которого планируется производить до 280 тысяч тонн элементарной серы и до 5 миллионов тонн гипса ежегодно. Проект предусматривает комплексную модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического завода и Медного завода. Вместе с тем, на предприятиях будет осуществлена реконфигурация металлургического производства, построены мощности по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными и логистическими объектами. На Медном заводе, в частности, проведут реконструкцию действующей и строительство новой линии с целью расширить производство элементарной серы в 3,5 раза. Завершить проект планируется в 2023 году. «Убежден, что «Серный проект» позволит «Норникелю» стать одной из самых современных металлургических компаний мира и будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности и регионального развития», – сказал полномочный представитель.

Просмотров:86 Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял участие в запуске проекта ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» – «Медный завод. Реконструкция производства элементарной серы».«Для Сибири, на территории которой расположены ведущие российские предприятия металлургии, теплоэнергетики и добывающей промышленности, вопросы обеспечения экологической безопасности являются стратегически важными, – считает Сергей Меняйло. – Комплексное развитие таких регионов должно сохранять баланс интересов экологии, экономики, учитывая потребности населения и общества».Полпред напомнил о том, что президентом России в Указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, среди которых города Сибирского федерального округа – Красноярск и Норильск Красноярского края, Братск Иркутской области, Новокузнецк Кемеровской области, Омск, Чита.По словам полномочного представителя, решить поставленную задачу можно за счет технологического перевооружения и внедрения в производство лучших доступных технологий. В настоящее время крупными компаниями Сибири реализуются проекты, которые направлены не только на развитие производственной инфраструктуры, но также снижение экологической нагрузки на природную среду.«Безусловно, такие масштабные проекты требуют вложения значительных средств, однако, в конечном итоге, они смогут существенно улучшить качество жизни людей, которые проживают в сибирских городах и трудятся на этих предприятиях, – считает Сергей Меняйло. – Обеспечение права граждан на безопасную экологическую среду является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти и социально ответственного бизнес-сообщества».«Серный проект» – экологическая инициатива горно-металлургической компании «Норильский никель», которая позволит в перспективе кардинально снизить выбросы диоксида серы в атмосферу – на 75% меньше по сравнению с 2015 годом, когда компания начала активную работу над проектом. В результате в Норильском промышленном районе будут подлежать улавливанию 1,5-1,7 миллиона тонн диоксида серы в год, из которого планируется производить до 280 тысяч тонн элементарной серы и до 5 миллионов тонн гипса ежегодно.Проект предусматривает комплексную модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического завода и Медного завода. Вместе с тем, на предприятиях будет осуществлена реконфигурация металлургического производства, построены мощности по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными и логистическими объектами. На Медном заводе, в частности, проведут реконструкцию действующей и строительство новой линии с целью расширить производство элементарной серы в 3,5 раза. Завершить проект планируется в 2023 году.«Убежден, что «Серный проект» позволит «Норникелю» стать одной из самых современных металлургических компаний мира и будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности и регионального развития», – сказал полномочный представитель.