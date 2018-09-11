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11 сентября 2018, 11:27

В Норильске освятили храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.


Три года назад, 16 сентября 2015 года, предстоятель Русской православной церкви совершил освящение закладного креста под строительство храмового комплекса. Средства на возведение храмового комплекса выделила компания «Норникель».
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    Список новостей

 11 сентября 2018 
17:47   Потанин: «Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы успешно реализован» 17:18   После Божественной литургии, которую отслужил сегодня Патриарх всея Руси Кирилл в новом норильском храме, его Святейшество обратился к прихожанам с Первосвятительским словом.
16:40   Сегодня завершился визит патриарха Кирилла в одну из самых северных епархий страны - Норильскую. 16:12   Что? Где? Когда? Для кого? Любая благотворительная акция норильчан может пройти под эгидой Содружества Добрых Городов.
14:36   Около 900 норильчан приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Кросс нации - 2018». 14:30   Полпред президента и глава Норильска обсудили социально-экономическое развитие города.
12:19   В Норильске прошел международный турнир по смешанным боевым единоборствам (MMA) FIGHT AMBITIONS. Центральным боем вечера стало противостояние россиянина Николая Маркова и бразильца Сержио Соуза. 12:06   Площадь нового храмового комплекса на Мира, 6, составляет 450 квадратных метров.
11:27   В Норильске освятили храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. 10:00   Сергей Меняйло: "Серный проект" "Норникеля" будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности".
09:41   Полпред президента Сергей Меняйло посетил перинатальный центр в Норильске: «При строительстве объекта такого уровня нельзя игнорировать недоделки и несоответствия». 09:28   Александр Усс: «Народ всегда прав, и результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным».

 10 сентября 2018 
20:52   Президент «Норникеля» дал старт серному проекту. Сегодня на площадке медного завода заложили камень под строительство нового подразделения компании 17:31   Президент «Норникеля» Владимир Потанин в ходе рабочего визита в Норильск посетил ВС-10 рудника «Скалистый», где строители достигли самой глубокой точки в Евразии.
17:03   После закладки камня на месте основания новой церкви патриарх посетил Свято-Троицкий храм в Талнахе и православный центр «Лествица». 16:19   В Норильске прошел «Осенний разгуляй», на котором сотрудники полиции и МЧС продемонстрировали спецтехнику.
16:07   Более 2000 многодетных семей Норильска получили сертификаты на краевой материнский (семейный) капитал. 15:29   В Норильске парень украл из бардачка припаркованной машины почти 300 тысяч рублей.
15:14   Иерархи Красноярской митрополии посетили мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». 15:01   9 сентября на выборах губернатора Красноярского края победил Александр Усс.
14:52   Движение автотранспорта по Талнахской возобновляется в обычном режиме. 14:21   Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляют в Норильске 16 135 рублей.
14:07   Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил столицу Таймыра. 12:41   Визит патриарха всея Руси в район Талнах завершен. Сейчас он направляется в Дудинку.
11:08   Состояние мужчины, которого в результате ДТП пронзила металлическая труба, оценивается сейчас врачами горбольницы как тяжёлое. 10:12   Сегодня святейший патриарх Кирилл освятит в Талнахе камень на месте будущего храма.
01:40   В Норильске подвели предварительные итоги выборов.

 9 сентября 2018 
22:06   В Норильск прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это второй визит Патриарха в наш город

 7 сентября 2018 
19:32   В Норильске продолжают благоустраивать детские игровые площадки 19:10   Святейший Патриарх Кирилл посетит Норильскую епархию
17:03   На двух этажах детской поликлиники на Бегичева, 24, появились небольшие игровые площадки. Малыши, которые пришли с родителями к врачу, могут беззаботно проводить время ожидания в коридоре больницы 16:52   На "Оль-Гуле" к началу лыжного сезона будет запущена новая светодиодная система освещения
16:11   Сегодня утром на Надеждинском металлургическом заводе произошло возгорание галереи транспортировки шлака 15:43   Вчера в новом храме Норильска на улице Мира уже состоялась божественная литургия.
15:18   В Норильский городской суд направлено дело по ДТП, в котором из-за пьяного водителя тяжело пострадал пассажир. 14:15   Администрация города напоминает: «В день выборов проезд на муниципальном общественном транспорте будет бесплатным».
13:55   В Норильске продолжается ремонт тротуаров. 12:18   Сотрудники норильской полиции примут участие в межведомственной акции «Дети России», направленной на предупреждение распространения наркомании среди ...
10:30   В Норильске пройдет пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение». Участие в нем примут воспитанники и преподаватели Норильской детской художественной школы. 10:20   Не понял с первого раза. Норильчанин второй раз попался пьяным за рулём, и теперь ему грозит тюрьма.
09:55   Создание Центра готового бизнеса и франчайзинга в Норильске выходит на финишную прямую. 09:32   У жителей Красноярского края есть возможность оформить электронный лист нетрудоспособности.
08:47   В Норильске прошел строевой смотр личного состава полиции. 08:18   Сегодня в Норильске пройдет ежегодное собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

 6 сентября 2018 
19:02   В Норильской школе откроют класс для детей-аутистов, а в детсадах появятся девять групп компенсирующей направленности и одна - для детей с ОВЗ. 18:46   Не город меняет нас, а мы меняем город. Жители Норильска уже пятый год доказывают эту теорему на практике.
17:11   Норильчане смогут лично пообщаться с депутатами горсовета, решить коммунальные проблемы и даже сделать прививку от гриппа, придя в это воскресенье, 9 сентября, на свой избирательный участок. 17:04   Проект строительства жилых домов и другие бизнес-инициативы обсудили сегодня на очередном заседании Градостроительного совета.
16:44   Российские банкноты снова претерпят изменения. Необходимость модернизации признал Гознак. 16:35   С 1 января 2019 года пенсии по старости проиндексируют на 7,05 процента.




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