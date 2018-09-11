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11 сентября 2018, 12:06



Площадь нового храмового комплекса на Мира, 6, составляет 450 квадратных метров.

Сегодня, 11 сентября прошло освящение храма святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Три года назад, 16 сентября 2015 года, Предстоятель Русской православной церкви совершил освящение закладного креста под строительство храмового комплекса. Средства на возведение храмового комплекса выделила компания «Норникель». Эскизы будущей церкви рисовали в мастерских Данилова монастыря, там же готовили проектную документацию. За нулевой цикл, свайное поле отвечали эксперты «Норильскпроекта». У сторонних специалистов нет опыта строительства на вечномерзлых грунтах, поэтому авторский надзор над выполнением работ по фундаменту вели норильские проектировщики. Московская компания «Сатори» занималась внутренней отделкой. Для росписи стен, создания уникального деревянного иконостаса с резными киотами, обитыми басмой, пригласили компанию «Собор», которая много лет занимается росписью храмов в России, изготавливает внутреннее убранство. За наполнение храма церковной утварью традиционно отвечало художественно-производственное предприятие «Софрино».

Просмотров:335 Здесь будет не только храм, но и помещения епархиального управления, библиотека, воскресная школа, музей, посвященный репрессированному духовенству.Сегодня, 11 сентября прошло освящение храма святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.Три года назад, 16 сентября 2015 года, Предстоятель Русской православной церкви совершил освящение закладного креста под строительство храмового комплекса. Средства на возведение храмового комплекса выделила компания «Норникель».Эскизы будущей церкви рисовали в мастерских Данилова монастыря, там же готовили проектную документацию. За нулевой цикл, свайное поле отвечали эксперты «Норильскпроекта». У сторонних специалистов нет опыта строительства на вечномерзлых грунтах, поэтому авторский надзор над выполнением работ по фундаменту вели норильские проектировщики.Московская компания «Сатори» занималась внутренней отделкой. Для росписи стен, создания уникального деревянного иконостаса с резными киотами, обитыми басмой, пригласили компанию «Собор», которая много лет занимается росписью храмов в России, изготавливает внутреннее убранство. За наполнение храма церковной утварью традиционно отвечало художественно-производственное предприятие «Софрино».