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11 сентября 2018, 12:19



В Норильске прошел международный турнир по смешанным боевым единоборствам (MMA) FIGHT AMBITIONS. Центральным боем вечера стало противостояние россиянина Николая Маркова и бразильца Сержио Соуза.

Впечатлила седьмая пара бойцов – Дидзис Вербицкис (Латвия) и Станислав Челтыгмашев (Хакасия), в весовой категории 70,3 кг оспаривавшие специальный приз - Кубок главы Норильска. Показав высокотехничный поединок и проявив волю к победе, несмотря на упорное сопротивление соперника, который доминировал на протяжении почти всего поединка, победу удушающим приемом в заключительном раунде одержал Вербицкис, к слову, чемпион Латвии по панкратиону и ММА. Физической выносливости оппонентов завершающего, девятого противостояния турнира могли бы позавидовать многие именитые бойцы. Сержио Соуза по прозвищу Креатор и Николай Марков из Ставрополя стали украшением вечера. В весовой категории до 84 кг они показали превосходный уровень боевого мастерства и стальной характер. В начале поединка преимущество было за россиянином, мастером спорта по вольной борьбе и рукопашному бою. Марков проводил серьезные удары, в том числе и сильные коленом в голову, переводил схватку в партер, где также успешно навязывал свою игру. На это бразилец, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и чемпион Европы по грэпплингу, отвечал не менее интенсивным прессингом и подборкой техничных приемов. Второй раунд стал настоящим испытанием для обоих спортсменов: Маркову доставалось по полной, но и Соуза частенько умудрялся пропускать. В третьем раунде у бразильца словно открылось второе дыхание, удивительным образом он не только восстановился физически, но и расширил арсенал своих приемов и полностью завладел преимуществом. Марков же, словно лишенный каких-либо резервов, до последнего пытался исправить свое положение, вновь и вновь навязывая борьбу в партере. К концу раунда Марков сдает окончательно, а Сержио встречает гонг в атаке. Соревнования прошли под эгидой промоутерской компании ARTICNORFIGHTS. Подробный материал о международном турнире по смешанным боевым единоборствам (MMA) FIGHT AMBITIONS читайте в свежем выпуске «Заполярной правды».

Просмотров:269 Турнир состоялся во Дворце спорта «Арктика». Всего было проведено девять схваток, в том числе первый для Норильска профессиональный женский бой по всем правилам ММА. Бессменным организатором вечера (за последние три года это уже третий турнир подобного уровня в Норильске) выступил президент Федерации смешанных единоборств Норильска, старший тренер сборной России по MMA Сергей Пилиховский.Впечатлила седьмая пара бойцов – Дидзис Вербицкис (Латвия) и Станислав Челтыгмашев (Хакасия), в весовой категории 70,3 кг оспаривавшие специальный приз - Кубок главы Норильска. Показав высокотехничный поединок и проявив волю к победе, несмотря на упорное сопротивление соперника, который доминировал на протяжении почти всего поединка, победу удушающим приемом в заключительном раунде одержал Вербицкис, к слову, чемпион Латвии по панкратиону и ММА.Физической выносливости оппонентов завершающего, девятого противостояния турнира могли бы позавидовать многие именитые бойцы. Сержио Соуза по прозвищу Креатор и Николай Марков из Ставрополя стали украшением вечера. В весовой категории до 84 кг они показали превосходный уровень боевого мастерства и стальной характер.В начале поединка преимущество было за россиянином, мастером спорта по вольной борьбе и рукопашному бою. Марков проводил серьезные удары, в том числе и сильные коленом в голову, переводил схватку в партер, где также успешно навязывал свою игру. На это бразилец, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и чемпион Европы по грэпплингу, отвечал не менее интенсивным прессингом и подборкой техничных приемов. Второй раунд стал настоящим испытанием для обоих спортсменов: Маркову доставалось по полной, но и Соуза частенько умудрялся пропускать. В третьем раунде у бразильца словно открылось второе дыхание, удивительным образом он не только восстановился физически, но и расширил арсенал своих приемов и полностью завладел преимуществом. Марков же, словно лишенный каких-либо резервов, до последнего пытался исправить свое положение, вновь и вновь навязывая борьбу в партере. К концу раунда Марков сдает окончательно, а Сержио встречает гонг в атаке.Соревнования прошли под эгидой промоутерской компании ARTICNORFIGHTS.Подробный материал о международном турнире по смешанным боевым единоборствам (MMA) FIGHT AMBITIONS читайте в свежем выпуске «Заполярной правды».