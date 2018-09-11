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11 сентября 2018, 14:30



Полпред президента и глава Норильска обсудили социально-экономическое развитие города.

Сергей Меняйло и Ринат Ахметчин обсудили текущие и перспективные вопросы социально-экономического развития Норильска. В частности, экологическую ситуацию, модернизацию объектов социальной инфраструктуры, подготовку городского хозяйства к осенне-зимнему периоду. На совещании собравшиеся говорили о проблемах растепления грунтов, которые приводят к нарушению устойчивости зданий. Естественные и антропогенные факторы оказывают значительное влияние на мерзлоту и создают угрозу несущей способности домов и сооружений. Своевременное выявление процессов растепления грунтов, разработка и выполнение необходимых мероприятий по их стабилизации зачастую приводят к остановке негативных процессов и, как следствие, к сохранению строений. В Норильске постоянно проводятся работы по сохранению устойчивости зданий и недопущению таяния вечномерзлых грунтов. Ежегодно специалисты занимаются усилением свай, ростверков, плит цокольных перекрытий, восстановлением водоотводных лотков, устройством вентиляционных шахт и водонепроницаемых покрытий подполий. Однако многие дома в Норильске не оборудованы скважинами для размещения температурных трубок, позволяющих отслеживать состояние мерзлоты. Решить проблему позволит дополнительное финансирование из бюджетов разных уровней. Вместе с тем необходимо приступать и к строительству нового жилья в Норильске, которое также потребует дополнительных средств из федерального и краевого бюджетов.

Просмотров:271 Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в рамках рабочего визита в Норильск посетил перинатальный центр, провёл встречу с главой города Ринатом Ахметчиным, а также совещание по вопросам обеспечения устойчивости зданий в условиях многолетнемёрзлых грунтов.Сергей Меняйло и Ринат Ахметчин обсудили текущие и перспективные вопросы социально-экономического развития Норильска. В частности, экологическую ситуацию, модернизацию объектов социальной инфраструктуры, подготовку городского хозяйства к осенне-зимнему периоду.На совещании собравшиеся говорили о проблемах растепления грунтов, которые приводят к нарушению устойчивости зданий. Естественные и антропогенные факторы оказывают значительное влияние на мерзлоту и создают угрозу несущей способности домов и сооружений. Своевременное выявление процессов растепления грунтов, разработка и выполнение необходимых мероприятий по их стабилизации зачастую приводят к остановке негативных процессов и, как следствие, к сохранению строений. В Норильске постоянно проводятся работы по сохранению устойчивости зданий и недопущению таяния вечномерзлых грунтов. Ежегодно специалисты занимаются усилением свай, ростверков, плит цокольных перекрытий, восстановлением водоотводных лотков, устройством вентиляционных шахт и водонепроницаемых покрытий подполий. Однако многие дома в Норильске не оборудованы скважинами для размещения температурных трубок, позволяющих отслеживать состояние мерзлоты. Решить проблему позволит дополнительное финансирование из бюджетов разных уровней. Вместе с тем необходимо приступать и к строительству нового жилья в Норильске, которое также потребует дополнительных средств из федерального и краевого бюджетов.