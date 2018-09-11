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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:47 Потанин: «Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы успешно реализован»
17:18 После Божественной литургии, которую отслужил сегодня Патриарх всея Руси Кирилл в новом норильском храме, его Святейшество обратился к прихожанам с Первосвятительским словом.
16:40 Сегодня завершился визит патриарха Кирилла в одну из самых северных епархий страны - Норильскую.
16:12 Что? Где? Когда? Для кого? Любая благотворительная акция норильчан может пройти под эгидой Содружества Добрых Городов.
14:36 Около 900 норильчан приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Кросс нации - 2018».
14:30 Полпред президента и глава Норильска обсудили социально-экономическое развитие города.
12:19 В Норильске прошел международный турнир по смешанным боевым единоборствам (MMA) FIGHT AMBITIONS. Центральным боем вечера стало противостояние россиянина Николая Маркова и бразильца Сержио Соуза.
12:06 Площадь нового храмового комплекса на Мира, 6, составляет 450 квадратных метров.
11:27 В Норильске освятили храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.
10:00 Сергей Меняйло: "Серный проект" "Норникеля" будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности".
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