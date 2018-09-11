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11 сентября 2018, 14:36



Около 900 норильчан приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Кросс нации - 2018».

Победителей выявляли на пяти дистанциях. В итоговом зачете лучшими стали Анастасия Лыкова (38-я школа) и Семен Зеленовский (3-я школа) на 500 м, Яна Сапожникова (3-я школа) и Никита Соколов (6-я школа) на 1000 м, Алена Артамонова и Ярослав Сергеев (оба с 3-й школы) на 2000 м, Марьяна Башкатова (6-я школа) и Александр Люфт (ДЮСШ) на 3000 м и Виолетта Мальцева и Никита Дюг (оба с ДЮСШ-3) на 4000 м. Добавим, что «Кросс нации» проводится в России с 2004 года, а в Норильске – с 2007-го. По словам организаторов, основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и физической культуры.

Просмотров:237 Традиционное мероприятие состоялось на стадионе «Заполярник" и открылось торжественным парадом спортсменов. Участниками пробега стали школьники и студенты, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, работники «Норникеля» и учреждений дошкольного образования, а также все желающие горожане – всего 880 человек.Победителей выявляли на пяти дистанциях. В итоговом зачете лучшими стали Анастасия Лыкова (38-я школа) и Семен Зеленовский (3-я школа) на 500 м, Яна Сапожникова (3-я школа) и Никита Соколов (6-я школа) на 1000 м, Алена Артамонова и Ярослав Сергеев (оба с 3-й школы) на 2000 м, Марьяна Башкатова (6-я школа) и Александр Люфт (ДЮСШ) на 3000 м и Виолетта Мальцева и Никита Дюг (оба с ДЮСШ-3) на 4000 м.Добавим, что «Кросс нации» проводится в России с 2004 года, а в Норильске – с 2007-го. По словам организаторов, основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и физической культуры.