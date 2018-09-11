Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 сентября 2018, 16:12



Что? Где? Когда? Для кого? Любая благотворительная акция норильчан может пройти под эгидой Содружества Добрых Городов.

У Содружества появилось свое узнаваемое лицо! Добрый Петербург - координатор движения в России, разработал новый логотип, который представил всем городам-участникам Содружества. Читается новый логотип так: «Не важно, сколько тебе лет - учишься ты, работаешь или уже пенсионер, - в твоих силах сделать свой город добрее». Теперь любое мероприятие благотворительной или волонтерской деятельности в любом городе, входящем в Содружество, а их число уже приближается к сотне, может проходить под эгидой доброгородцев с использованием эмблемы. Главное - заявить о своей акции координаторам, чтобы мероприятие включили в реестр добрых дел. В Норильске координатором проекта «Добрый Город» является благотворительный фонд «Территория добра», собственно он и привез эту технологию в наш город в 2015 году. Кстати, еще одно новшество – каждый Добрый Город теперь ежемесячно будет представлять отчет о всех больших и малых мероприятиях, проведенных на своих территориях. Вся информация будет размещаться в чате обмена, и все участники Содружества будут видеть, где какие акции проходят. Это будет своеобразный обмен опытом. Ну а ближайшим мероприятием в Норильске, которое пройдет в рамках проекта доброгородцев с использованием нового логотипа, станет акция «НЕмелочи жизни», которую «Территория добра» объявит в октябре, сообщила «Заполярной правде» председатель фонда Наталья Солодовник.

Просмотров:181 Содружество Добрых Городов - это самое большое сообщество неравнодушных людей в России, которые своими руками делают города, в которых живут, - ДОБРЫМИ!У Содружества появилось свое узнаваемое лицо! Добрый Петербург - координатор движения в России, разработал новый логотип, который представил всем городам-участникам Содружества. Читается новый логотип так: «Не важно, сколько тебе лет - учишься ты, работаешь или уже пенсионер, - в твоих силах сделать свой город добрее».Теперь любое мероприятие благотворительной или волонтерской деятельности в любом городе, входящем в Содружество, а их число уже приближается к сотне, может проходить под эгидой доброгородцев с использованием эмблемы. Главное - заявить о своей акции координаторам, чтобы мероприятие включили в реестр добрых дел.В Норильске координатором проекта «Добрый Город» является благотворительный фонд «Территория добра», собственно он и привез эту технологию в наш город в 2015 году.Кстати, еще одно новшество – каждый Добрый Город теперь ежемесячно будет представлять отчет о всех больших и малых мероприятиях, проведенных на своих территориях. Вся информация будет размещаться в чате обмена, и все участники Содружества будут видеть, где какие акции проходят. Это будет своеобразный обмен опытом.Ну а ближайшим мероприятием в Норильске, которое пройдет в рамках проекта доброгородцев с использованием нового логотипа, станет акция «НЕмелочи жизни», которую «Территория добра» объявит в октябре, сообщила «Заполярной правде» председатель фонда Наталья Солодовник.